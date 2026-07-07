La FIFA debate levantar la suspensión a Rusia, lo que podría permitir su regreso de forma inesperada

La FIFA podría estar ante un punto de inflexión. Según Sky, la federación mundial debatirá pronto si levanta la prohibición a los equipos rusos, una medida derivada de los últimos acontecimientos deportivos.

Desde la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022, todos los clubes y selecciones nacionales rusas han estado excluidos de las competiciones internacionales, sanción impuesta entonces por la FIFA y la UEFA.

En su momento no se mencionó la guerra, sino riesgos de seguridad, la integridad de las competiciones y el desarrollo ordenado de los partidos.

Ahora la situación cambia tras la decisión del Comité Olímpico Internacional, que el martes levantó gran parte de las sanciones a los deportistas rusos, quienes podrán competir de nuevo en la mayoría de los eventos internacionales.

El regreso, eso sí, estará sujeto a condiciones estrictas, como el cumplimiento de normas antidopaje y múltiples controles previos.

En el fútbol ya había indicios de esta posibilidad: la FIFA invitó a Rusia y Bielorrusia al Mundial sub-15 de octubre en Azerbaiyán, y su presidente, Gianni Infantino, respaldó el regreso de las selecciones rusas.

Sin embargo, el posible regreso es un tema extremadamente delicado. En Ucrania se ha reaccionado con incomprensión, por lo que una decisión definitiva de la FIFA generará un gran debate en el mundo del fútbol.