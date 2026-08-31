La falta de tiempo estropea el primer debut de Martinelli con el Al-Hilal

Se ha confirmado la ausencia del brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal inglés, en su debut con la camiseta del Al Hilal durante el enfrentamiento ante el Al Ahli, en el clásico aplazado de la tercera jornada de la Roshn Saudi League, previsto para la noche del martes en el estadio Kingdom Arena.

Según el diario saudí " Arriyadiyah ", Martinelli quedó fuera de los planes del italiano Simone Inzaghi debido a la falta de tiempo con la que cuenta la directiva del Al Hilal para completar los trámites de su inscripción oficial antes del partido, pese a haber cerrado el fichaje y acordado todos sus detalles con el jugador y su club inglés.

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El Al Hilal había cerrado su acuerdo con el Arsenal y con Martinelli respecto al traspaso del extremo brasileño a las filas del "Líder" durante el actual mercado de fichajes estival, en una de las operaciones más destacadas realizadas por el club, pero el factor tiempo impidió poder contar con sus servicios en el esperado clásico.

Se espera que Martinelli llegue a la capital saudí, Riad, en los próximos dos días, para someterse al reconocimiento médico como paso previo a completar los trámites finales de su traspaso, antes de quedar disponible de forma oficial para el entrenador Inzaghi en los próximos partidos.

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El extremo brasileño cuenta con una amplia experiencia en el Arsenal, tras haberse incorporado al club londinense en enero de 2019 procedente del Ituano brasileño, logrando progresivamente imponerse entre las opciones ofensivas titulares, gracias a su velocidad y a su capacidad para penetrar y moverse desde la banda hacia el interior.

El contrato de Martinelli con el Arsenal se extiende hasta el verano de 2027, pero el Al Hilal logró cerrar el fichaje a su favor durante el mercado actual, para que el jugador comience una nueva etapa en su trayectoria dentro de la Roshn Saudi League, en medio de grandes esperanzas de que suponga un potente refuerzo ofensivo junto a los nombres que el club contrató durante el verano.

Aunque la afición del Al Hilal esperaba ver a Martinelli por primera vez ante el Al Ahli, la falta de tiempo puso fin temporalmente a estas aspiraciones, retrasando el esperado debut a un partido posterior, tras completar el reconocimiento médico y la inscripción oficial, mientras la afición del "Líder" se prepara para ver a su más reciente arma ofensiva sobre el terreno de juego lo antes posible.