La estrella marroquí se plantea abandonar la Serie A

El centrocampista marroquí Naïl El Aïnaoui podría dejar la Roma por su escasa participación.

Llegó el pasado verano del Lens francés por 23 millones de euros y firmó hasta 2030.

Según la web «Radio Roma», «El Ainaoui no ha logrado imponerse en el Roma y está pensando en marcharse».

Elinaoui solo ha sido titular en 8 ocasiones a lo largo de la presente temporada, una cifra que considera insuficiente, lo que refuerza su deseo de cambiar de aires.

En total ha jugado 28 partidos y suma 1362 minutos, con un gol y una asistencia.



Getty Images

La falta de minutos ha mermado su rendimiento, pues no ha encontrado el entorno ideal para mostrar su nivel de forma constante.

Leer también

Derrota catastrófica de Marruecos ante Senegal en la Copa Africana de Naciones Sub-17.