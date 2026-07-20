Anis Hadj Moussa se pronunció de forma repentina este lunes sobre Robin van Persie. El atacante del Feyenoord publicó en sus Instagram Stories una foto suya junto al exentrenador, acompañada de un corazón. Con ello, el argelino parece expresar finalmente y de manera pública su apoyo a Van Persie, más de mes y medio después de su despido.

El mensaje de Hadj Moussa llega en un momento llamativo. Desde que el Feyenoord decidió el 7 de junio despedir a Van Persie tras una evaluación interna, desde el grupo de jugadores había reinado un llamativo silencio. La Instagram Story del extremo es, por tanto, una de las muestras públicas de apoyo más claras por parte de un jugador del Feyenoord desde la salida del entrenador.

No fue hasta tres días después del despido cuando Tsuyoshi Watanabe fue el primer jugador en pronunciarse sobre la decisión de la directiva del club. El defensa japonés hizo saber, tres días después de la noticia, que le costaba mucho asumir la salida de Van Persie, con quien, según sus propias palabras, siempre había sentido mucha confianza.

«Me parece muy triste su despido», dijo entonces Watanabe. «Siempre recibí mucha confianza de su parte, igual que Ayase (Ueda, red.). Hemos vivido juntos momentos buenos y malos. Pero al final hemos quedado segundos y nos hemos clasificado para la Champions League».

Una pregunta sobre Van Persie, cortada en seco en el Feyenoord Fanday

También el sábado, durante el Feyenoord Fanday, quedó claro que el asunto sigue siendo delicado dentro del club. Sem Steijn y Luciano Valente recibieron durante un acto de prensa la pregunta de un niño sobre qué opinaban de que Van Persie se hubiera marchado y de que Giovanni van Bronckhorst se hubiera convertido en su sucesor.

Incluso antes de que los jugadores pudieran responder en profundidad, intervino el jefe de prensa del Feyenoord. «Esta pregunta la vamos a saltar un momento. Entiendo tu pregunta, claro, pero bueno. Creo que a todo el mundo le pareció desagradable, pero también todos tienen que seguir adelante». Steijn la calificó después como «una muy buena pregunta», a lo que Valente se sumó.



