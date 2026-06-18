La estrella del Congo le da una bofetada a Ronaldo: ¡No necesitamos ningún plan para detenerlo!

El empate 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026 no solo costó dos puntos, Además, el capitán de la “Brasil de Europa”, Cristiano Ronaldo, recibió un duro golpe cuando un rival minimizó su nivel actual frente a sus años dorados.

Ronaldo apenas brilló ante el Congo, lo que desencadenó críticas y peticiones para que pierda la titularidad por su edad y la caída de su nivel físico.

Lee también... Un terremoto sacude a Al-Dosari, Salah y Mahrez... ¿Ha caído la era de la intocabilidad futbolística?

Tras el partido, Ngalayle Moka, jugador del Congo, declaró a la prensa: «Ni siquiera pensamos en frenarlo; ya es mayor y ya no es el mismo; así es la vida».

Y añadió: «Ronaldo se está haciendo mayor y le tengo todo el respeto del mundo, pero ya no es lo que era, y eso es algo normal en el fútbol, por lo que nos centramos más en otros jugadores».

Y concluyó: «Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia, pero ya no es el mismo».