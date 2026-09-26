Eric García, estrella del Barcelona, sufrió una lesión durante el calentamiento previo al partido de su selección, España, ante Inglaterra, la noche del sábado, en la Liga de Naciones de la UEFA.

El portal Foot Mercato señaló que Eric García iba a comenzar el partido en el once inicial, en la posición de lateral derecho, pero se vio obligado a retirarse en los últimos instantes debido a la lesión.

Según lo informado por la prensa española, Marc Pubill entrará en lugar de Eric García al inicio del encuentro.

Tras haber quedado encuadrada en el Grupo Tercero del Nivel Uno de la Liga de Naciones de la UEFA, a la selección española le espera una tarea difícil en este grupo tan fuerte.

Después de este desplazamiento al estadio de Wembley para enfrentarse a la selección de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel, los compañeros de Lamine Yamal recibirán a la selección de Croacia el próximo martes, en su primer partido en casa desde la conquista de la Copa del Mundo.

Posteriormente, la selección española recibirá a la República Checa el próximo sábado, antes de visitar a Croacia el 6 de octubre próximo, en el cierre del parón internacional.