La estrella de Portugal: ¿Cristiano Ronaldo? Me siento muy cómodo con Jesús

Nuno Mendes, estrella de la selección portuguesa, afirmó que no le corresponde a él tomar una decisión sobre su compatriota Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración de las "Quinas" molesto con el entrenador Jorge Jesus.

La selección portuguesa venció a Dinamarca por 4-2 en la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido en el que el equipo no se vio afectado, al parecer, por la marcha de Ronaldo.

El diario Sport publicó las declaraciones de Mendes tras el encuentro, en las que dijo: "Ronaldo es un jugador de la selección portuguesa, y nosotros nos centramos más en lo que debemos hacer ahora y en lo que el entrenador quiere que ofrezcamos".

Y continuó: "Me siento muy cómodo trabajando con Jesus, tiene muchas buenas ideas para nuestro equipo y para sacar a relucir el talento que poseemos".

El lateral izquierdo del Paris Saint-Germain añadió: "En cuanto al resto de los asuntos, no nos corresponde a nosotros decidir. Estamos aquí para dar la bienvenida a cualquier jugador que se una a nosotros", en alusión a la postura de su compatriota João Neves, quien dejó claro durante el Mundial que a Cristiano se le debe tratar como a cualquier otro jugador dentro del grupo.



