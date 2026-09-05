La estrella de Marruecos admite: no se me puede comparar con Messi

El marroquí Bilal El Khannouss, estrella del Stuttgart, rechazó establecer una comparación entre él y Lionel Messi, leyenda de la selección de Argentina.

El Khannouss participó en la victoria del Stuttgart sobre el Colonia por 4-1 en la segunda jornada de la Bundesliga, donde marcó un gol en el minuto 39.

Tras el pitido final, algunos compararon la forma en que El Khannouss marcó su gol con uno de los goles de Lionel Messi.

El Khannouss declaró, en unas palabras publicadas por el sitio web YSscores: "No se me puede comparar con Messi. Ningún jugador puede compararse con Messi".

Y añadió: "El Stuttgart es el mejor lugar para mí para desarrollarme como jugador. Jugamos en la Liga de Campeones de Europa".

Continuó: "Durante mi corta carrera he jugado casi todo, y lo único que me falta es la Liga de Campeones de Europa. Por eso, aquí estoy en el lugar adecuado".

Señaló: "Es cierto, recibí ofertas, pero no eran la opción adecuada para mí. Cuando llegué al Stuttgart, trazamos un plan que se extiende por dos temporadas. Quiero rendir bien y asegurarme un lugar en el once titular".

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