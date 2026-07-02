La estrella de Inglaterra, enfadada: «Odio estar en el banquillo»

Anthony Gordon, estrella inglesa del Barcelona, admite sentir mucha tensión en el banquillo de Inglaterra en el Mundial 2026.

El miércoles ante la República Democrática del Congo comenzó en el banco, entró en el 60’ y asistió los dos goles de Harry Kane en la victoria 2-1.

Inglaterra perdía 1-0 hasta el 75’, pero remontó y avanzó a octavos, donde enfrentará a México.

Tras el encuentro, el jugador declaró a «Foot Mercato»: «Odio ser suplente. Me pongo muy nervioso cuando salgo del banquillo».

«Quiero lanzarme a por cada balón e intento contenerme, pero no puedo evitarlo, así que estaba deseando jugar».

«Noté que mis compañeros estaban cansados cuando entré, así que intenté aprovechar la oportunidad al máximo».

Gordon fue titular ante Croacia y Ghana, pero sin destacar, así que perdió el puesto ante Panamá y la República Democrática del Congo a favor de Marcus Rashford.

Gordon, fichado este verano del Newcastle por el Barcelona, se incorporará al club catalán tras el Mundial.



