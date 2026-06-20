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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

La estrella de Holanda iguala la gesta de Messi y el goleador de Catar

Holanda vs Suecia
Holanda
Suecia
World Cup
L. Messi
J. David
Países Bajos

Cody Gakpo fue nombrado mejor jugador del partido en el que Holanda venció 5-1 a Suecia en el Mundial.

Jakpo marcó dos goles y dio una asistencia decisiva.

Whoscored, portal especializado en estadísticas, le otorgó la puntuación máxima: 10/10.

Su ficha muestra 5 disparos (4 entre los tres palos), 2 regates exitosos, 2 goles y 1 asistencia.

Jakpo igualó la puntuación máxima lograda por Lionel Messi ante Argelia y por Jonathan David frente a Catar.

World Cup
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Suecia
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Messi logró un 10 tras su hat-trick contra Argelia, y David consiguió otro 10 con su triplete frente a Catar.

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