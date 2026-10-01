La estrella de España abandona la concentración lesionada

Uno de los jugadores abandonó la concentración de la selección española tras sentir molestias en el muslo izquierdo, después de la amplia victoria sobre Croacia por (4-1) el pasado martes, para regresar a su club sin que fuera convocado un sustituto.

Se trata del extremo del Athletic Bilbao, Nico Williams, quien logró marcar el cuarto gol en la portería de Croacia, en el minuto 89 del partido disputado en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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La Federación Española de Fútbol anunció que el jugador no será reemplazado en los dos partidos restantes del parón internacional, ante la República Checa en Oviedo el sábado y luego Croacia en Split el próximo martes, de modo que la selección española completará su concentración con una lista de un jugador menos.

En elcomunicado emitido por la oficina de prensa de "La Roja" se señaló: "Nico Williams causa baja en la concentración de la selección española. El internacional refirió molestias en el muslo izquierdo tras el partido disputado en Sevilla contra Croacia. Durante el día de descanso se realizó un seguimiento exhaustivo de la evolución de su estado y, al persistir las molestias, no participó en el entrenamiento de hoy jueves".

Y agregó el comunicado: "Tras las pruebas médicas realizadas hoy por los servicios médicos de la Federación Española, se decidió desvincularlo de la concentración actual para continuar con el proceso de recuperación. Se informó a los servicios médicos del Athletic Bilbao, en todo momento, de la evolución del estado del jugador, que proseguirá con su tratamiento y recuperación bajo la supervisión de su club".

España, campeona de la Eurocopa y del Mundial, encabeza su grupo en la Liga de Naciones de la UEFA con 6 puntos, tras sus victorias sobre Inglaterra (3-2) y Croacia (4-1).



