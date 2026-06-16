Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

La estrella de Cabo Verde responde a Rodri y advierte sobre Arabia Saudí

España vs Cabo Verde
España
Cabo Verde
World Cup
Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
Diney Borges
España
Cabo Verde
EE. UU.
Arabia Saudí
Uruguay

Dijo que había recibido varias ofertas nuevas.

Dini Borges, estrella de Cabo Verde, respondió a Rodri tras el partido del Mundial 2026.

España se conformó con un 0-0 que le hizo perder dos puntos clave en la lucha por el liderato, en un clima de indignación por las decisiones técnicas.

El defensa del Al-Bataeh emiratí y capitán caboverdiano atendió a Marca horas después de protagonizar la primera sorpresa del torneo.

«La gente nos mira con escepticismo y curiosidad. Somos un país desconocido. Bueno, pocos nos conocían antes de enfrentar a España», afirmó.

 Lo que para España fue un tropiezo histórico, para nosotros fue un sueño que deseamos que no acabe.

Dini añadió: «Ahora nos conocerán, se interesarán por nuestro país y por lo que ofrecemos. Poner a Cabo Verde en el mapa del fútbol mundial es una gran victoria, pero somos ambiciosos y queremos más».

 Y añadió: «La gente no se da cuenta de lo que todo esto significa para nosotros. Cabo Verde es, de verdad, nuestra vida».

Las críticas de Rodri a Cabo Verde

 Sobre las críticas de Rodri, jugador español que cuestionó su estilo defensivo y el hecho de que no superaran el medio campo, Borges respondió: «Es normal sentirse insatisfecho, pero fuimos leales y jugamos el partido según nuestros puntos fuertes… Debemos darlo todo los unos por los otros y por nuestro pueblo».

Además, recordó que Rüdiger es uno de los mejores futbolistas del mundo y que todos le respetan: «Es normal sentir decepción tras un partido que queríamos ganar. Jugamos con honestidad y aprovechamos nuestros puntos fuertes».

Y añadió: «Si intentas plantar cara a cualquiera de esos equipos, te arriesgas a una goleada. Debemos ser realistas».

Y añadió: «Este grupo sabe que vive una experiencia única. Todos soñamos con esto y, ahora que tenemos la oportunidad, debemos darlo todo por los demás y por nuestra afición».

Y añadió: «Es nuestra primera Copa del Mundo; si esto no nos motiva, ¿qué lo hará? Venimos de abajo y hemos recorrido un largo camino».

 Y añadió: «¿Podéis imaginar lo que esto significa para nosotros? Todas las horas lejos de nuestras familias, todos los días de lucha, todos los sueños y cada esfuerzo para competir codo con codo con los mejores».

Sin embargo, el defensa caboverdiano rechaza un relato épico basado solo en la resistencia: «El partido contra España mostró nuestra calidad individual y, sobre todo, nuestro espíritu», afirmó. «Sabíamos que debíamos ser un equipo humilde frente a España. Teníamos que aguantar y ser inteligentes para aprovechar las pocas ocasiones que tuvimos». Y añadió: «Se vio un equipo compacto. En defensa estuvimos casi perfectos; mantuvimos energía y fe hasta el final».

Y añadió: «Contrario a lo que muchos creen, no somos un equipo defensivo; nos gusta jugar al ataque, pero en el Mundial hay que ser inteligentes».

Sobre la actuación del portero Fozinha ante España, añadió: «Es una inspiración para todos; un ejemplo para los jóvenes de Cabo Verde y un líder».

 Y concluye: «Hay mucho talento en este grupo, y también en otros jugadores de Cabo Verde que, por diversas razones, no están aquí».

Ahora Cabo Verde se prepara para enfrentar a Arabia Saudí y Uruguay.

El jugador de Cabo Verde añadió: «A pesar de lo que muchos piensan, no somos un equipo defensivo; tenemos calidad con el balón y nos gusta atacar, pero en el Mundial hay que ser inteligentes».

 Sobre los próximos rivales, afirmó: «No podemos subestimar a Arabia Saudí ni a Uruguay. Son dos equipos muy fuertes y serán favoritos para ganarnos».

Y añadió: «Somos conscientes de que nuestra responsabilidad es mayor. Los ojos de todo el mundo estarán puestos en nosotros».

Y concluyó: «Sé que han empezado a llegar muchas ofertas a mis agentes, pero ahora mismo estoy centrado en la selección nacional. Si es posible, cuanto más tarde lleguen, mejor, porque eso significará que hemos llegado a las fases avanzadas del torneo».

Anuncios