La estrella de Cabo Verde responde a Rodri y advierte sobre Arabia Saudí

Dini Borges, estrella de Cabo Verde, respondió a Rodri tras el partido del Mundial 2026.

España se conformó con un 0-0 que le hizo perder dos puntos clave en la lucha por el liderato, en un clima de indignación por las decisiones técnicas.

El defensa del Al-Bataeh emiratí y capitán caboverdiano atendió a Marca horas después de protagonizar la primera sorpresa del torneo.

«La gente nos mira con escepticismo y curiosidad. Somos un país desconocido. Bueno, pocos nos conocían antes de enfrentar a España», afirmó.

Lo que para España fue un tropiezo histórico, para nosotros fue un sueño que deseamos que no acabe.

Dini añadió: «Ahora nos conocerán, se interesarán por nuestro país y por lo que ofrecemos. Poner a Cabo Verde en el mapa del fútbol mundial es una gran victoria, pero somos ambiciosos y queremos más».

Y añadió: «La gente no se da cuenta de lo que todo esto significa para nosotros. Cabo Verde es, de verdad, nuestra vida».

Las críticas de Rodri a Cabo Verde

Sobre las críticas de Rodri, jugador español que cuestionó su estilo defensivo y el hecho de que no superaran el medio campo, Borges respondió: «Es normal sentirse insatisfecho, pero fuimos leales y jugamos el partido según nuestros puntos fuertes… Debemos darlo todo los unos por los otros y por nuestro pueblo».

Además, recordó que Rüdiger es uno de los mejores futbolistas del mundo y que todos le respetan: «Es normal sentir decepción tras un partido que queríamos ganar. Jugamos con honestidad y aprovechamos nuestros puntos fuertes».

Y añadió: «Si intentas plantar cara a cualquiera de esos equipos, te arriesgas a una goleada. Debemos ser realistas».

Y añadió: «Este grupo sabe que vive una experiencia única. Todos soñamos con esto y, ahora que tenemos la oportunidad, debemos darlo todo por los demás y por nuestra afición».

Y añadió: «Es nuestra primera Copa del Mundo; si esto no nos motiva, ¿qué lo hará? Venimos de abajo y hemos recorrido un largo camino».

Y añadió: «¿Podéis imaginar lo que esto significa para nosotros? Todas las horas lejos de nuestras familias, todos los días de lucha, todos los sueños y cada esfuerzo para competir codo con codo con los mejores».

Sin embargo, el defensa caboverdiano rechaza un relato épico basado solo en la resistencia: «El partido contra España mostró nuestra calidad individual y, sobre todo, nuestro espíritu», afirmó. «Sabíamos que debíamos ser un equipo humilde frente a España. Teníamos que aguantar y ser inteligentes para aprovechar las pocas ocasiones que tuvimos». Y añadió: «Se vio un equipo compacto. En defensa estuvimos casi perfectos; mantuvimos energía y fe hasta el final».

Y añadió: «Contrario a lo que muchos creen, no somos un equipo defensivo; nos gusta jugar al ataque, pero en el Mundial hay que ser inteligentes».

Sobre la actuación del portero Fozinha ante España, añadió: «Es una inspiración para todos; un ejemplo para los jóvenes de Cabo Verde y un líder».

Y concluye: «Hay mucho talento en este grupo, y también en otros jugadores de Cabo Verde que, por diversas razones, no están aquí».

Ahora Cabo Verde se prepara para enfrentar a Arabia Saudí y Uruguay.

El jugador de Cabo Verde añadió: «A pesar de lo que muchos piensan, no somos un equipo defensivo; tenemos calidad con el balón y nos gusta atacar, pero en el Mundial hay que ser inteligentes».

Sobre los próximos rivales, afirmó: «No podemos subestimar a Arabia Saudí ni a Uruguay. Son dos equipos muy fuertes y serán favoritos para ganarnos».

Y añadió: «Somos conscientes de que nuestra responsabilidad es mayor. Los ojos de todo el mundo estarán puestos en nosotros».

Y concluyó: «Sé que han empezado a llegar muchas ofertas a mis agentes, pero ahora mismo estoy centrado en la selección nacional. Si es posible, cuanto más tarde lleguen, mejor, porque eso significará que hemos llegado a las fases avanzadas del torneo».