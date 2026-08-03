La estrella de Argentina reprende a su madre tras la final del Mundial

El defensor argentino Facundo Medina aún sufre las secuelas de la dura derrota que sufrió la selección de su país ante España en la final del Mundial 2026, en medio de una oleada masiva de rumores y especulaciones que inundaron las redes sociales sobre las circunstancias del partido, lo que le llevó a romper su silencio y a negar estas afirmaciones de forma categórica, asegurando que el equipo saltó al terreno de juego con todas las ganas de coronarse con el título mundial.

El jugador del Olympique de Marsella francés reveló, en declaraciones exclusivas al canal argentino "TyC Sports", que estas especulaciones y rumores malintencionados llegaron incluso a su círculo más cercano, hasta el punto de que se vio obligado a tratar el asunto con su madre para tranquilizarla y desmentir lo que circulaba en las plataformas de redes sociales.

¿Por qué íbamos a saltar al campo sin ganas de ganar?

En una respuesta clara y contundente a estos rumores, Medina dijo con tono firme: "¿También os vais a creer esto? Vamos, ¿por qué creéis que íbamos a saltar al terreno de juego sin ganas de ganar? Queríamos ganar como cualquier otro equipo del mundo".

Y añadió el defensor de 25 años: "Habría sido el primero en alegrarme si hubiéramos ganado esa final. Pero por desgracia perdimos, y tenemos que aceptarlo y seguir adelante, por difícil que sea".

La verdadera fuerza de la Albiceleste

Medina también destacó la gran solidaridad y la fuerte unión dentro de las filas de la selección argentina, convencido con firmeza de que las cualidades humanas y morales de sus compañeros de equipo siguen siendo uno de sus mayores puntos fuertes, y de que esa unión será la base para regresar con fuerza en el futuro.

El jugador señaló que la derrota en la final, pese a su dureza y a la dificultad de aceptarla, no afectará al espíritu combativo de la selección argentina, asegurando que el equipo seguirá trabajando duro para recuperar su lugar en la cima.

Los rumores de las redes sociales llegan a las familias

Las palabras de Medina muestran hasta qué punto los rumores y las noticias falsas que se difunden en las redes sociales afectan a los jugadores y a sus familias, ya que estas especulaciones malintencionadas llegaron incluso a la madre del jugador, lo que le obligó a intervenir personalmente y a reprenderla para aclarar la verdad.