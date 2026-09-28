La enfermedad golpea a Donis antes del duelo entre Arabia Saudí e Irak

La selección de Arabia Saudí recibió un golpe inesperado antes del esperado duelo frente a Irak en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", después de que el griego Georgios Donis, director técnico del conjunto saudí, se ausentara del escenario en un momento importante, en medio de interrogantes sobre las razones de su ausencia antes del último partido del Grupo A.

El diario "Asharq Al-Awsat" reveló que el contagio de Donis por un resfriado «gripe» fue el motivo detrás de su ausencia de la supervisión de los entrenamientos colectivos de la selección saudí ayer, en un giro sorpresivo que precedió al esperado duelo ante la selección iraquí.

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La ausencia del entrenador griego no se limitó a los entrenamientos, ya que también faltó a la rueda de prensa del partido contra Irak, prevista para mañana, apareciendo en su lugar su asistente Serafim Angelinas, que se encargó de hablar sobre los preparativos del conjunto saudí para el duelo que cierra el recorrido del equipo en la fase de grupos.

Estos acontecimientos llegan en un momento en que la selección de Arabia Saudí busca mantener sus resultados positivos en el torneo, después de haber logrado sellar oficialmente su clasificación a las semifinales, tras conseguir dos victorias consecutivas sobre las selecciones de Kuwait y Omán durante la primera y la segunda jornada.

El conjunto saudí afronta el duelo ante Irak con gran tranquilidad, después de asegurar el pase a las semifinales antes de disputar la última jornada, lo que le da al cuerpo técnico la oportunidad de gestionar el partido con el billete de clasificación ya sellado, con la intención de cerrar la fase de grupos con un resultado positivo.

La situación de Donis respecto a su regreso a la supervisión de los entrenamientos antes del duelo contra Irak sigue siendo motivo de expectación, después de que la gripe lo apartara del entrenamiento y de la rueda de prensa, mientras la selección de Arabia Saudí se prepara para disputar su último partido del Grupo A, antes de pasar a las semifinales del torneo del Golfo.