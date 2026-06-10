La decisión de Koeman de dejar fuera al portero para el Mundial ha creado malestar

A Chris Woerts no le impresiona la plantilla de porteros de la selección holandesa en el Mundial. Al experto en marketing deportivo le hubiera encantado que el seleccionador Ronald Koeman hubiera tomado otras decisiones en ese aspecto.

Theo Janssen, en cambio, no se decanta por ninguno: «Son tres porteros bastante similares», afirmó este miércoles en De Oranjezomer.

«No tenemos a un portero que destaque; todos están al mismo nivel. Roefs o Flekken, da igual», anticipa Janssen, quien admite que el domingo, ante Japón, podría jugar otro guardameta si Verbruggen no se recupera.

Koeman cree que Verbruggen estará listo para el domingo, pero aún no lo confirma; evaluará su lesión día a día.

Woerts interviene: «El mejor portero se queda en casa: Justin Bijlow. La KNVB no quería gastar más; al menos podrían haber llevado al cuarto».

Janssen cambia de tema y critica el centro del campo. Para el analista y entrenador aficionado, el trío formado por Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders y Frenkie de Jong resulta demasiado estático.

“El centro del campo no funciona”, advierte Janssen a Koeman. “Pon a otro ahí. Es demasiado de lo mismo. Si seguimos así, no seremos campeones del mundo”.