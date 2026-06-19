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ROBERT LEWANDOWSKI BARCELONAGetty Images

Traducido por

La cuenta atrás ha comenzado... Se acerca el momento de desvelar el secreto de Lewandowski

R. Lewandowski
Barcelona
Chicago Fire FC
Major League Soccer
Polonia
EE. UU.

Una cara nueva... y un anuncio en breve

La estrella polaca Robert Lewandowski deja el Barcelona y jugará en la liga estadounidense.

Según el diario español «Sport», ha alcanzado un acuerdo con el Chicago Fire y será presentado el lunes.

Tras semanas de negociaciones, el polaco viajó a Chicago lasemana pasada, se reunió con la directiva y el cuerpo técnico, conoció el proyecto y aprobó el traspaso.

Firmará un contrato de dos temporadas, con opción a una tercera, a cambio de más de 10 millones de euros netos por año. Rechazó ofertas saudíes para vivir una nueva experiencia en la MLS.

Se espera que viaje el domingo y sea presentado el lunes con gran cobertura mediática.

La decisión llega tras cuatro temporadas exitosas en el Barcelona, periodo en el que el delantero buscó marcharse para evitar ser suplente y demostró que, física y técnicamente, aún puede rendir al máximo nivel. Además, seguirá disponible para la selección polaca de cara a la próxima Eurocopa.

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