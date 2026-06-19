La cuenta atrás ha comenzado... Se acerca el momento de desvelar el secreto de Lewandowski

La estrella polaca Robert Lewandowski deja el Barcelona y jugará en la liga estadounidense.

Según el diario español «Sport», ha alcanzado un acuerdo con el Chicago Fire y será presentado el lunes.

Tras semanas de negociaciones, el polaco viajó a Chicago la semana pasada, se reunió con la directiva y el cuerpo técnico, conoció el proyecto y aprobó el traspaso.

Firmará un contrato de dos temporadas, con opción a una tercera, a cambio de más de 10 millones de euros netos por año. Rechazó ofertas saudíes para vivir una nueva experiencia en la MLS.

Se espera que viaje el domingo y sea presentado el lunes con gran cobertura mediática.

La decisión llega tras cuatro temporadas exitosas en el Barcelona, periodo en el que el delantero buscó marcharse para evitar ser suplente y demostró que, física y técnicamente, aún puede rendir al máximo nivel. Además, seguirá disponible para la selección polaca de cara a la próxima Eurocopa.