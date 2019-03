La conexión francesa: ¡Super Mario está de regreso!

Mario Balotelli está en gran forma con el Marsella.

¡Super Mario está de vuelta!

Después de un difícil comienzo de temporada con el Niza, el delantero Mario Balotelli no ha perdido el tiempo en establecerse como el favorito del Stade Velodrome de Marsella, ha resuelto la crisis ofensiva del OM y lo ha llevado a la contienda por un puesto en la Champions League la próxima temporada.

El jugador de 28 años, que llegó gratis en enero con un acuerdo que se extiende hasta el final de la temporada, necesitó solo 323 minutos para marcar cuatro goles para su nuevo equipo, lo que lo convierte en su segundo máximo goleador, detrás de Florian Thauvin.

Ahora los fanáticos del OM imaginan lo que podría haber sido si el club hubiera firmado con éxito al delantero en el verano, como había deseado.

Esa saga frustrada y prolongada provocó enojo hacia el delantero de ciertas secciones de simpatizantes, pero todas las voces disidentes han sido sofocadas por el explosivo comienzo del ex delantero del Liverpool en el Velodrome, donde su confianza en sí mismo y su actitud arrogante es algo para ser admirado en lugar de degradado.

"Necesita sentirse amado", dijo el entrenador Rudi García el mes pasado, y no hay duda de que ese es el caso en Marsella, donde los aficionados sienten pasión por el juego como en ningún otro lugar de Francia.

Era ese ambiente lo que Balotelli ansiaba.

"Cuando vine a Marsella con el Niza en años anteriores, ya me encantaban los fanáticos", dijo a RMC. “Espero que mi relación con ellos sea aún más fuerte con el tiempo. Es una relación hermosa".

Cuando fue sustituido durante la victoria por 2-0 sobre el Amiens a mediados de febrero, recibió una ovación de pie por parte de una multitud de 50 mil personas y su nombre fue cantado al ritmo de "Fratelli d'Italia", un honor previamente otorgado a Fabrizio Ravanelli, un héroe del club.

Y el espectáculo de Balotelli solo ha aumentado este afecto. Su celebración de un gol el domingo contra el Saint-Etienne 0, se volvió viral cuando se lanzó a Instagram para celebrar con sus compañeros de equipo.

Después del partido, Jean-Louis Gasset, el entrenador visitante, rindió homenaje a las cualidades del delantero.

"Balotelli, con su poder físico, nos hizo conceder el primer gol", se lamentó.

"Él toma la presión y lleva la luz para su equipo, me recuerda a Zlatan Ibrahimovic y marcó un gol al estilo de Ibrahimovic.

"Ha recuperado a los fanáticos del Marsella, la confianza del equipo y muchos de sus compañeros de equipo han elevado su nivel de juego".

La versión de Balotelli en Marsella está ganando fanáticos en todo el país, y su actitud se adapta perfectamente al exhibicionismo libre en el que se desarrolla el club de la costa sur. Tiene el tipo de personalidad que atrae a los fanáticos cuando deja a la gente adivinando qué podría hacer a continuación.

Vikash Dhorasoo, un ex jugador de PSG y miembro de la plantilla de Francia en la Copa del Mundo de 2006, es un fanático peculiar.

"No solo marca goles, tiene 10 veces más seguidores en las redes sociales que gente viviendo en Marsella. Bromea en el campo", le dijo a L’Equipe. "Eso es todo Balotelli. Él trae algo más.

"Me encanta. Veo los partidos de OM por él".

Es una pequeña coincidencia que la fortuna del Marsella haya mejorado desde que llegó, aunque ha sido en parte por los ajustes del entrenador Rudi García, que cambió a una formación 4-4-2 para sacar lo mejor del equipo.

Después de un lamentable invierno, el OM está a cinco puntos del Lyon en la pelea por el tercer lugar de la Ligue 1 de cara a un derbi en casa ante el Niza el domingo.

Eso le ofrecerá a Balotelli la oportunidad de enfrentar a sus ex compañeros y, quizás de manera más pertinente, a su ex entrenador Patrick Vieira, quien no pudo obtener un solo gol de él durante la primera mitad de la campaña.

El Balotelli que saldrá al campo el domingo es un animal muy diferente: una poderosa máquina de hacer goles y, curiosamente para Niza, uno con un punto por demostrar.