Alfaro: "Si discutieron a Bianchi, a los demás mortales nos cabe cualquiera"

Tras la caída contra Racing, el DT de Boca se refirió a las críticas, advirtió que no los vuelvan a "dar por muertos" ante River y opinó sobre el VAR.

"El martes será el partido más importante de mi vida. A pesar de que he ganado campeonatos internacionales, es por la significación, la trascendencia, lo que representa el partido, el rival. Así lo estoy viviendo y así lo voy a afrontar".

Gustavo Alfaro fue tan o más sincero que Mauro Zárate a la hora de enfrentar los micrófonos tras la derrota 0-1 ante Racing, en La Bombonera. El entrenador de Boca habló en conferencia de prensa y, como era de esperarse, el tema del que más se habló fue el Superclásico revancha del martes.

"Nos daban por muertos en octavos, cuartos y semifinales. Vamos para adelante, vamos a seguir luchando", advirtió el DT del Xeneize, y en la misma línea, se refirió a los nombres que podrían jugar contra el Millonario: "Las dudas que tengo para el martes son físicas. Si recuperamos a Salvio, a Tevez y a Wanchope tendremos más poder de ataque y jerarquía".

Por otra parte, Alfaro se refirió a algunos cuestionamientos que le han hecho desde su llegada a Boca: "Son las reglas del juego. Si discutieron a Bianchi, a los demás mortales nos cabe cualquiera. Sabía que iba a ser evaluado y discutido desde el primer día". "Sé lo que he hecho y el estado de situación. Las cosas no las mido por un resultado, si es exitoso o fracaso por si ganaste o perdiste. Hay cosas que se han hecho, algunas alcanzan, otras no. Las cosas que hice las volvería de hacer de la misma manera porque era la forma que había que hacerlas", agregó.

Por último, opinó sobre la designación de árbitros argentinos para el VAR de la revancha: "Coincido con Seneme, no se puede privar esta semifinal de la mejor terna de arbitrajes, pero CONMEBOL debió cuidar las formas y debimos tener el mejor VAR de Sudamérica en River porque no sé si hubiesen cobrado el penal que cobraron". Y concluyó: "Esto no quita legitimidad al triunfo de River, pero sí pone un punto de atención”.