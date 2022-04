La CMK ya no es imprescindible

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid lleva años apoyando gran parte de su juego sobre un centro del campo que pasará a la historia del club y del fútbol. La sociedad que forman Casemiro, Kroos y Modric ha sido, sin duda, una de las más prolíficas y compensadas de la historia del deporte. Ganadores de tres Champions consecutivas, nadie puede poner en duda su impacto en el juego. Sin embargo, el tiempo pasa y los datos demuestran que hay vida después de la CMK. Este año, el equipo no ha perdido cuando ha faltado uno de los tres.

Ayer, contra Osasuna, Modric descansó, Casemiro estaba sancionado y Kroos empezó en el banquillo. Su ausencia no se notó y sus reemplazos en el once (Camavinga, Valverde y Ceballos) demostraron estar a la altura. El equipo no se resintió ni ofensivamente ni defensivamente (1-3) y acabó toda la segunda parte volcado sobre el área de Sergio Herrera en lo que podría haber sido una goleada. El otro encuentro en el que no coincidieron en el once fue contra el Mallorca en la primera vuelta, y acabó con un contundente 6-1 en el Bernabéu.

En total han sido 20 partidos en los que no ha jugado ni un minuto, como mínimo, un miembro del trio. El balance es difícilmente mejorable: 17 victorias y solo tres empates. Ni una sola derrota. O lo que es lo mismo, el Madrid gana el 85% de los encuentros en los que no juega un miembro de la CMK y empata el 15% restante.

Siempre se ha dicho que Casemiro, que no estuvo contra los navarros, es el jugador al que es más difícil encontrarle un reemplazo. Sin embargo, el brasileño se ha perdido seis encuentros esta temporada y todos ellos se cuentan por victorias. Entre ellos la remontada en casa contra el PSG o la remontada contra el Sevilla en el Pizjuán. Los datos indican que Modric es el más importante de los tres, pero el equipo blanco sabe vivir sin el croata: se ha perdido diez partidos de los que el Madrid ha ganado siete y ha empatado tres. Por último, Kroos, que estuvo ausente los primeros dos meses de curso, ha dejado de estar en once ocasiones con nueve victorias y dos empates.

Se prepara el relevo

Gran parte de culpa de este buen balance lo tienen Camavinga y Valverde. Francés y uruguayo han demostrado esta temporada que, si bien necesitan pulir algunos aspectos del juego, tienen nivel suficiente como para tomar el relevo de la CMK. A pesar de que hubo tramos en los que no tuvieron tanta presencia en el equipo, su protagonismo ha ido creciendo y se han convertido en dos jugadores con un peso específico (Fede suma 2.352 minutos de juego y Camavinga, 1.498).

Modric (36 años), Kroos (32) y Casemiro (30) empiezan a dar primeras muestras de debilidad cuando se les junta. Siguen siendo futbolistas diferenciales y que pueden sostener al equipo en la mayoría de encuentros de una temporada, pero necesitan dos cosas: dosificarse y ayuda. El fin de la CMK, para desgracia de los aficionados madridistas, está cerca de su final. Sin embargo, en contrapunto, el relevo parece estar garantizado.