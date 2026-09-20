La polémica en torno a la actuación de Ortiz Arias, árbitro del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético, fue en aumento después de que el canal del Real Madrid dirigiera duras críticas al colegiado por sus decisiones durante el partido, al considerar que las entradas de Cuti Romero sobre Jude Bellingham y de Kang In Lee sobre Federico Valverde merecían sanciones más severas.

El canal consideró que la entrada de Romero sobre Bellingham requería una tarjeta roja directa, antes de criticar que Ortiz Arias se conformara con mostrar la tarjeta amarilla, y señaló tras ver la repetición: "Qué vergüenza. ¿Tarjeta amarilla para Romero?".

Las críticas del canal no se detuvieron en este incidente, ya que volvió sobre la entrada de Kang In Lee sobre Valverde, al considerar que el jugador del Atlético merecía la expulsión, y afirmó que el equipo debería haber terminado el partido con 9 jugadores, en alusión a los dos incidentes objeto de la polémica.

El canal relacionó las decisiones del árbitro con actuaciones arbitrales anteriores, y dirigió mordaces críticas al sistema arbitral español, al considerar que lo ocurrido en el derbi refuerza el estado de descontento existente dentro del Real Madrid hacia Ortiz Arias.

El canal ya había criticado antes del partido la designación del árbitro para dirigir el derbi, a raíz de lo que describió como interacciones amistosas con jugadores del Barcelona tras el encuentro del conjunto catalán ante el Athletic Bilbao, además de la falta de sanción de algunos incidentes durante el partido.

Por su parte, Mourinho habló sobre la designación de Ortiz Arias durante la rueda de prensa previa al partido y dijo: "No me gusta hablar de los árbitros antes de los partidos", pero expresó su sorpresa por conocer el nombre del árbitro del derbi una semana antes de la fecha del enfrentamiento, subrayando que eso no ocurre de la misma manera en otros partidos.