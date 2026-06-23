«La antigua superestrella del RB Leipzig (29) aparece de repente en el Telstar»

Jean-Kévin Augustin se entrena con el Telstar, según informó el podcast «1963» en X. Formado en las categorías inferiores del París Saint-Germain, jugó en RB Leipzig y AS Mónaco. En su mejor momento, su valor superaba los 25 millones de euros, según Transfermarkt.

Con el PSG disputó 31 partidos antes de fichar por el RB Leipzig por 16 millones de euros.

En Alemania Oriental marcó 20 goles en 67 partidos y brilló en su primera temporada; en la segunda, sus números cayeron, así que fue cedido al AS Mónaco.

Allí solo jugó trece partidos y no cumplió las expectativas; aun así, el Leeds United apostó por él. Lo fichó cedido con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso.

En Leeds apenas jugó, aunque el equipo ascendió. El club inglés lo devolvió al Leipzig, que luego lo demandó.

Leipzig ganó y Leeds debió pagar 18 millones. Luego, el jugador demandó al club inglés por un contrato prometido de cinco años a 100 000 euros semanales.

Ganó el juicio y recibió casi 28 millones de euros de indemnización. Dos años después fichó por el Stade Rennes y luego por el Basilea, donde sufrió varias lesiones.

En 2024 fichó por el Motor Lublin, duodécimo de la liga polaca, donde jugó cuatro partidos en cuatro meses antes de marcharse en verano.

Tras un año sin equipo, ahora se presenta en Velsen-Zuid. Si impresiona en los entrenamientos, el Telstar podría ofrecerle un contrato. También trabajan con el club Fabiano Rust, cuyo contrato con el Feyenoord expira, y Prince Aning, en la misma situación con el Borussia Dortmund.