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Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

La alineación de Marruecos ante Canadá... Wahbi realiza un cambio

Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
World Cup
M. Ouahbi
C. Riad
R. Halhal
Canadá
Marruecos
EE. UU.

Los Leones del Atlas sueñan con clasificarse para los cuartos de final por segunda vez consecutiva

El seleccionador marroquí, Mohamed Wahbi, ha anunciado el once titular que esta tarde se medirá a Canadá en los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro se jugará en el estadio de Houston, donde los «Leones del Atlas» buscan avanzar a cuartos tras eliminar a Holanda en penaltis tras un 1-1.

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El once marroquí registró un único cambio: Radwan Halhal entró en el centro de la defensa por el lesionado Shadi Riad.

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Canadá crest
Canadá
CAN
Marruecos crest
Marruecos
MAR

El once de Marruecos fue:

Portero: Yassine Bounou.

Defensa: Mazraoui, Halhal, Diop, Hakimi.

Mediocampo: Ounahi, El Ainaoui, Bouadi.

Delanteros: Bilal El Khannous, Ismail El Saybari e Ibrahim Díaz.

El ganador se medirá al vencedor del Francia-Paraguay.

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