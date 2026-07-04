La alineación de Marruecos ante Canadá... Wahbi realiza un cambio

El seleccionador marroquí, Mohamed Wahbi, ha anunciado el once titular que esta tarde se medirá a Canadá en los octavos de final del Mundial 2026.
El encuentro se jugará en el estadio de Houston, donde los «Leones del Atlas» buscan avanzar a cuartos tras eliminar a Holanda en penaltis tras un 1-1.
Lee también
Hossam Hassan se une a un trío histórico junto a Wahbi y El-Rakraki
Inglaterra recurre al Viagra ante México
El once marroquí registró un único cambio: Radwan Halhal entró en el centro de la defensa por el lesionado Shadi Riad.
El once de Marruecos fue:
Portero: Yassine Bounou.
Defensa: Mazraoui, Halhal, Diop, Hakimi.
Mediocampo: Ounahi, El Ainaoui, Bouadi.
Delanteros: Bilal El Khannous, Ismail El Saybari e Ibrahim Díaz.
El ganador se medirá al vencedor del Francia-Paraguay.