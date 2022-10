La alarmante falta de puntería del Atlético de Madrid

Los colchoneros han pasado a la inestabilidad defensiva...a un preocupante apagón ofensivo

El Atlético de Madrid sigue en el laberinto. Desde que comenzó la temporada, el equipo de Simeone no es capaz de encontrar la estabilidad. Si hace unas jornadas el gran problema del Atleti pasaba por su inestabilidad defensiva, encajando muchos goles evitables, ahora el problema es su falta de contundencia en ataque. Una ausencia de pegada que ha condenado a los colchoneros ha complicarse la vida sobremanera, tanto en Liga como sobre todo, en la Liga de Campeones, donde está obligado a ganar al Bayer Leverkusen para sobrevivir.

De hecho, tal y como apunta 'Atlético Stats', la estadística colchonera de sus últimos cinco duelos resulta impropia de un equipo de elite. Ante Real Madrid, Sevilla, Brujas, Girona y otra vez Brujas, el rendimieto ofensivo del Atlético ha sido paupérrimo. Los del Cholo han convertido 5 goles en esos 5 partidos, pero con un guarismo terrorífico para sus intereses. Han anotado 5 goles..en 86 remates a portería.

El desglose de los datos de 'Atlético Stats' no engaña: Ante el Real Madrid fueron 12 remates para anotar un gol; ante el Sevilla necesitaron 20 remates para marcar dos tantos:; anteel Brujas en Bégica, no marcó después de 20 remates; ante el Girona en casa anotó dos tantos tras rematar en 13 ocasiones; y finalmente, otra vez ante el Brujas, esta vez en casa, se fue de vacío tras asediar la meta de Mignolet y acumular 21 remates, 10 de ellos entre los tres palos, una de las mayores cifras del equipo de Simeone en el torneo.

Los datos no mienten: de haber tenido una efectividad mucho mayor, el Atlético estaría mejor posicionado en Liga y seguramente, tendría bastantes más puntos en Champions. En todo caso, los problemas del Atleti no solo pasan por la falta de pegada. Al equipo le cuesta un mundo generar jugadas de ataque con claridad, se atasca cuando necesita generar fútbol en el mediocampo y no acaba de tener la verticalidad de otros tiempos. Desde que comenzó la temporada, Simeone insiste en que a su equipo le está penalizando la falta de contundencia en ambas áreas. Durante un par de meses esa falta de contundencia la pagó en su área, concediendo goles en errores impropios. Ahora esa falta de pegada le está pasando factura en el área rival, porque tampoco gobierna ahí los partidos y se le están marchando partidos que, en teoría, debería haber ganado.

a nadie escapa que, si el Atleti quiere alcanzar sus objetivos, acabar entre los tres primeros la Liga y estar en octavos de final de Champions, tendrá que mejorar mucho en las áreas. Es decir, en manejar a la perfección la que hace años era la gran clave de su éxito: conceder poco atrás y ser efectivo arriba.