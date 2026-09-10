"La afición no está contenta": Shobier ataca a Hamouda tras el incidente de Ali Mahmoud

El periodista Ahmed Shobier criticó al marroquí Hussein Amotta, director técnico del Al-Ahly egipcio, tras su incidente con Ali Mahmoud, jugador del equipo, ayer miércoles.

Después de ser sustituido, Ali Mahmoud salió y saludó al director deportivo Wael Gomaa, y luego a Amotta, quien mostraba señales de enfado, ya que atrajo al jugador hacia sí, le dirigió algunas palabras y después lo empujó con las manos, en una escena que generó una gran polémica.

Shobier dijo en declaraciones radiofónicas hoy: "Con la salida de Ali Mahmoud ayer, y por supuesto yo estaba viendo la televisión hasta que me llegaron los vídeos por la noche y vi lo que pasó con Amotta, al principio la verdad es que pensé que Ali estaba equivocado, es decir, que Ali hizo algo o dijo alguna palabra, porque hubo un empujón del capitán Hussein Amotta a Ali, así que casi enloquezco: ¿por qué haces eso, Ali, sabiendo cuáles son las normas en el club Al-Ahly y siendo un chico joven? Hasta que me aseguré sin lugar a dudas de que el chico no hizo absolutamente nada de nada de nada".

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Y continuó: "Se dijo que iba a ser sometido a investigación, ¿por qué? Si no hizo nada para que se le someta a investigación, el entrenador ve que salió enfadado, que salió molesto, y el chico saludó así con la mano, está cansado, saludó bien a Wael Gomaa, y saludó al hombre así desde lejos, así que parece que eso enojó, por ejemplo, a Amotta o algo así, es posible. Pero incluso si estás enfadado con él, no, ¡esas cosas se hablan en el vestuario!".

Y agregó: "No hay problemas, es decir, pero la idea de que empujes a los jugadores y delante de la gente, si quieres hacer valer un derecho, no hay problema, pero el jugador no hizo nada, salió normal, ni pateó nada, ni golpeó nada, ni hizo gestos, ni insultó, ni hizo absolutamente nada. Salió enfadado de forma muy normal, así que el capitán Amotta debería tener cuidado con esas cosas, porque no es lo mejor para todo el grupo".









La afición del Al-Ahly y el empate con Al-Mokawloon

Sobre el empate del Al-Ahly con Al-Mokawloon 1-1 ayer, Shobier dijo: "Deportivamente, la afición del Al-Ahly tampoco está contenta con la forma de gestionar los partidos, con la manera de hacer los cambios, hay un estado de descontento en cuanto a cómo se gestionan los partidos, un estado de insatisfacción con la forma de gestionar los partidos; en cambio, cuando miras a Mokwena con el Pyramids, no, todo va bien, porque Mokwena venció al Al-Masry, venció al Al-Mahalla en Al-Mahalla, venció al El Gouna, venció al Gor Mahia en Gor Mahia 2-0, así que el hombre va bien".

Y continuó: "Mi consejo al capitán Hussein Amotta: siéntate con tus asistentes, mira cómo va la historia, porque al final la afición del Al-Ahly es fuerte, la afición del Al-Ahly es muy muy fuerte además, y ayer la verdad es que la afición no falló, prácticamente llenó su espacio, por supuesto con el respeto de que las gradas de Al-Mokawloon tienen una capacidad un poco reducida, y con mi respeto ya te dije que el Al-Ahly no prefiere jugar en el estadio del Al-Mokawloon Al-Arab, pero vuelvo a decirte una vez más: la afición no está contenta, no está satisfecha".

Shobier: ¿hacia dónde va el Al-Ahly?

El exguardameta del Al-Ahly dijo: "La pregunta que preocupa ahora a la opinión pública es: ¿hacia dónde va el Al-Ahly? Hay mucha gente que habla de cambio, cambio, hay una corriente arrolladora que habla del cambio, ¿pero vas a cambiar de entrenador cada 5 partidos? Ya hiciste eso con Ribeiro, y después Emad El-Nahhas y luego Toroб, ha habido mucha confusión en el club Al-Ahly.

Y prosiguió: "Empate con Al-Mokawloon con una actuación muy muy muy mala. Que nadie me diga que el árbitro Mahmoud Bassiouny fue la causa del empate ni de la pérdida de dos puntos, y qué bien que no vi a nadie hablando del árbitro, y a mí no me gusta el asunto ese del victimismo, ni con el Al-Ahly ni con nadie".

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Y agregó: "No sirve de nada estar despidiendo a un entrenador cada pocos partidos, tiene que haber calma y serenidad, pero eso no impide que te sientes con el entrenador y hables con él; está bien que le des al entrenador todas las atribuciones técnicas, pero lo más bonito es que te sientes con él y veas cuál es la historia. Tiene que haber comunicación y coordinación entre los responsables y el entrenador de forma constante, y que vean cómo van las cosas".