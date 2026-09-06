Que Dévy Rigaux no vea al Feyenoord como candidato al título de liga provoca perplejidad en Michiel Kramer. Según el exdelantero del club de Róterdam, su antiguo equipo debe pelear siempre por el campeonato.

«Nunca hablamos abiertamente del campeonato», señaló Rigaux en ESPN, que repasó con el director deportivo del Feyenoord el último periodo de fichajes y echó la vista a lo que está por venir esta temporada.

Esa afirmación no le entra en la cabeza a Kramer. «¿Pero qué tonterías son esas? Con el Feyenoord siempre tienes que pelear por el campeonato», le dice el ya retirado delantero a Rigaux en su columna para 1908.nl.

Kramer escuchó a Rigaux explicar que en el Feyenoord «había que generar margen financiero». «Vale, entonces tendrías que haber dejado salir a Read por 30 millones y ahora a Hadj Moussa por 37,5 millones. No lo haces conscientemente, porque creo que quieres acabar lo más arriba posible.»

El exjugador del Feyenoord se pregunta cuál es exactamente la política que se está llevando a cabo en De Kuip. «¿Se trata de generar margen financiero? ¿O queremos pelear por el campeonato, mantener a nuestros pilares y llegar lo más lejos posible en la copa y en Europa?»

«Y entonces oigo a nuestro director deportivo decir que nunca se ha dicho que haya que pelear por el campeonato. Que queremos cerrar la brecha con el PSV. ¿Pero qué tonterías son esas? Con el Feyenoord siempre tienes que pelear por el campeonato», afirma Kramer, totalmente perplejo por el nivel de ambición de Rigaux.

«Es simplemente una obligación por tu estatus, porque eres el club Feyenoord. Da igual qué jugadores haya y qué jugadores hayas fichado», concluye Kramer su análisis sobre la política deportiva en Róterdam.