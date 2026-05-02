Kraay le hace una pregunta picante a Berghuis nada más terminar el Ajax - PSV

Steven Berghuis se muestra satisfecho con el empate de Mika Godts en el último minuto del derbi Ajax-PSV (2-2) del sábado y reconoce que el equipo sufre un bajón físico.

«En cuanto a sensaciones, estoy contento con ese 2-2 final», afirma Berghuis tras el partido con el periodista Hans Kraay junior, de ESPN. Luego intenta explicar el bajón del Ajax tras el descanso.

«No lo sé. ¿Estaba el PSV más en forma? No sé si fue así», responde Berghuis tras una sugerencia de Kraay sobre la diferencia entre ambas partes. «Fue un poco irregular. Ambos tuvimos buenos momentos».

Reconoce que, en conjunto, el PSV mostró más soltura que el Ajax. «Nos recuperamos y sacamos un 2-2», afirma el extremo de 34 años, que disfruta especialmente de este tipo de partidos de alto nivel.

«Siempre me ha gustado y debo atesorar los momentos que aún quedan. Es bonito jugar en un ArenA lleno contra el PSV. Como jugador, no hay que olvidar eso», subraya el jugador, que tiene contrato con el Ajax por una temporada más.

«Estoy contento porque fue un 2-2 en los últimos minutos, pero tres puntos habrían sido mejores», añade sobre la clasificación de la Vriendenloterij Eredivisie. «Depende de lo que haga el Feyenoord el domingo; veremos qué pasa». El Ajax está a tres puntos del Feyenoord, que aún debe enfrentar al Fortuna Sittard.