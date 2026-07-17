Konaté sobre el éxito de España: preguntad al entrenador

La selección francesa quedó eliminada en semifinales del Mundial 2026 tras perder 0-2 contra España, que mostró su superioridad y acabó con el sueño francés.

Días después, el defensa Ibrahima Konaté analizó con realismo las causas de la derrota, el alto nivel táctico del rival y la presión sobre la estrella francesa.

La eliminación en semifinales sigue proyectando una sombra sombría sobre la concentración del subcampeón del mundo; tras el dominio español en todos los aspectos del juego, el equipo de Didier Deschamps vio esfumarse su sueño de la tercera estrella, pese a llegar como favorito.

En la rueda de prensa previa al partido por el tercer puesto contra Inglaterra, el nuevo defensa del Real Madrid, recién incorporado al club, reconoció a Foot Mercato: «Es muy difícil asimilar esta derrota; pensamos en ella todos los días desde el pitido final. Hay un sentimiento de arrepentimiento, y es muy duro… Pero después de haber vivido dos experiencias en el Mundial, y haber perdido una final y una semifinal, puedo decir que esta derrota es menos dolorosa que la anterior, aunque sigue siendo dolorosa».

Sobre la presión de la afición, añadió: «En Francia ya nos daban como campeones del mundo antes de jugar. Es un golpe duro, pero así es el fútbol y levantaremos la cabeza».

Konaté, que se ha quedado en el banquillo durante este Mundial, admitió la superioridad de España, que sumó su tercera victoria seguida ante Francia en grandes citas: «Sufrir tres derrotas seguidas es doloroso y, como profesionales, no podemos aceptarlo fácilmente. En la Euro 2024 fueron mejores, pero tuvimos nuestra oportunidad; y en la Liga de Naciones su equipo fue aún mejor que el de hace unos días, con Lamine Yamal y Nico Williams al 100 %».

En el último partido fueron claramente mejores. ¿La razón? Habrá que preguntarle al entrenador, pues nos superaron en varios aspectos. Como suplente, es fácil opinar, pero debemos entender por qué nuestro plan no funcionó. Enfrentamos a una España superior; no nos ganaron por mentalidad y nosotros ignoramos lo que se dice fuera. Solo un rival habló y logró el reto (risas), pero esto no es el fin y seguro volveremos a cruzarnos».

Para cerrar, recordó que la etiqueta de favorita no siempre es objetiva.

Konaté añadió: «Para los aficionados éramos los favoritos por nuestra historia y talento; se cree que Francia podría formar dos o tres equipos y competir en el Mundial. Pero los torneos se ganan con el espíritu de equipo y los detalles individuales. Perder contra España no es un simple tropiezo, pues son los verdaderos campeones de Europa. No entiendo por qué muchos dan por hecho que ganaremos el Mundial, ya que el camino implica superar muchas etapas difíciles».