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Jeroen van Poppel

Traducido por

Koeman junior comparte un mensaje directo impactante: «Es increíble lo que llega...»

NEC Nimega vs Telstar
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R. Koeman

Ronald Koeman junior ha compartido un mensaje impactante en Instagram tras la sorprendente victoria del Telstar sobre el NEC (1-2). En la cuenta del guardameta se hizo pública una reacción privada extremadamente grosera de un seguidor del fútbol.

La story de Instagram fue publicada por el equipo de representación de Koeman, que gestiona su cuenta.

«Los mensajes directos de esta cuenta son gestionados por el equipo de Ronald (Wasserman, red.). Aun así, cada vez sigue siendo increíble lo que entra por DM», se lee en la story. «Esta temporada pondremos a estas cuentas en el foco más a menudo.»

Junto al texto se publicó una captura de pantalla de un mensaje que Koeman recibió después del partido. Un usuario con el nombre de Ramon envió: «kk perro, tu kk madre, que se muera toda tu kk estirpe, kk maricón».

El mensaje adquiere una carga aún más dolorosa debido a la situación privada de la familia Koeman. Bartina Koeman, la madre de Ronald junior, padece cáncer de mama crónico.

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Koeman fue titular el sábado y disputó el partido completo bajo palos en la meritoria victoria del Telstar en Nimega. El conjunto de Holanda Septentrional dio la sorpresa en el estreno liguero al derrotar al NEC por 1-2. Koeman vio una tarjeta amarilla en la recta final por perder tiempo.


KoemanStory


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