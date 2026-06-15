Kno: «El empate de España no nos preocupa; nuestro objetivo es clasificarnos»

Mohamed Kanno, centrocampista de Arabia Saudí, confía en que «Los Verdes» hagan un buen Mundial 2026. Su objetivo no es solo participar, sino pasar a la siguiente ronda y pelear por el pase en un grupo muy igualado.

La selección saudí se prepara para enfrentar a Uruguay en la madrugada del martes, en la primera jornada del grupo, una prueba temprana ante una de las candidatas a clasificar, en un grupo que también incluye a España y Cabo Verde, por lo que cada punto es vital.

Antes del encuentro, Knoo declaró: «Queremos honrar al fútbol saudí y asumimos nuestra gran responsabilidad. El empate de España con Cabo Verde no nos preocupa; nos centramos en nosotros y en dar lo mejor en el campo».

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Y añadió: «Uruguay es una selección con gran experiencia y potencial, pero confiamos en nuestras capacidades y jugamos para ganar, no solo para hacer un buen papel. Nuestro objetivo es lograr un buen comienzo que refuerce nuestras posibilidades de clasificación».

Finalmente, pidió el respaldo de la afición: «Necesitamos el apoyo de la afición saudí; su presencia nos impulsa y les prometemos que lucharemos hasta el último minuto por un resultado positivo».