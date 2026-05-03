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Loai Mohamed

Traducido por

Kluivert aclara a Koora su postura respecto a la Liga Saudí

P. Kluivert
J. Kluivert
R. Kluivert
S. Kluivert
Indonesia
1ª División
Países Bajos
Indonesia
Arabia Saudí

El exfutbolista holandés considera que la Liga Roshen es una «oportunidad fantástica» para sus hijos

El holandés Patrick Kluivert, exseleccionador de Indonesia, admite que le habría gustado seguir al frente del equipo pese a la eliminación, y no descarta trabajar en la Liga Saudí “Roshon”.

El técnico, de 49 años, asumió el cargo en un momento clave y condujo al equipo a la fase de clasificación asiática para el Mundial.

Llegó a la repesca asiática, pero perdió contra Arabia Saudí e Irak.

«Mis experiencias anteriores como entrenador han sido fantásticas», declaró Kluivert en su entrevista con Koora. «Creo que Adana hizo un trabajo excelente en la selección de jugadores y la alineación. Fue una experiencia maravillosa en Turquía; logramos muy buenos resultados contra grandes equipos, y eso es realmente único».

«Mi paso por Indonesia fue fantástico; aunque no nos clasificamos para el Mundial, quería seguir al frente para consolidar el proyecto».

Sobre la posibilidad de trabajar en la Liga Roshen, afirmó: «La liga saudí es una oportunidad interesante para cualquier entrenador; muchos jugadores importantes van allí. Si se diera la ocasión de entrenar en Arabia Saudí, siempre estoy abierto a escuchar ofertas».

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Sobre la posibilidad de que sus hijos jueguen en Arabia Saudí, añadió: «Shane tiene 18 años, así que aún es pronto para él. En cuanto a Justin y Robin, podría ser una opción en un futuro próximo; si se les presenta la oportunidad de ir a la liga saudí, sería fantástico, ¿por qué no? Como ves, muchos jugadores se van a la liga saudí».

Kluivert tiene cuatro hijos: Shain (juvenil del Barcelona), Justin (Bournemouth), Robin (Olympique de Marsella) y Quincy (sin equipo).

El exjugador holandés dirigió a las selecciones de Curazao (marzo 2015-junio 2016) e Indonesia (enero-octubre 2025), y fue asistente de Holanda (agosto 2012-julio 2014) y de Camerún (agosto de 2018 a julio de 2019) y al Adana Demirspor turco (julio a diciembre de 2023).

No os perdáis la entrevista completa de Kluivert con Koora

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