Klopp sirve a los intereses del Barcelona

El FC Barcelona empieza a sentirse satisfecho con la operación del portero Marc-André ter Stegen, un movimiento que en un principio despertó dudas por el escaso ahorro salarial derivado de su cesión al Ajax, pero que ha demostrado ser un éxito en el plano deportivo, y ese éxito podría ser un factor decisivo en la salida definitiva del guardameta alemán durante el próximo mercado de fichajes de verano.

La prioridad para todas las partes era encontrar un proyecto que permitiera al portero recuperar la confianza en sí mismo al máximo nivel y elevar su valor de mercado, tras una trayectoria profesional marcada por las lesiones. Y aunque Ter Stegen ha demostrado su valía como portero titular, el cambio más destacado en la actualidad reside en su regreso a la selección alemana, un avance que podría jugar un papel esencial para asegurar un traspaso rentable en el futuro, según el diario catalán "Sport".

Ter Stegen aceptó abandonar el Barcelona pese a estar vinculado por un contrato que se extiende hasta 2028, al ser consciente de que no dispondría de oportunidades para jugar bajo la dirección del entrenador Hansi Flick.

Sin embargo, el guardameta alemán quiso elegir su destino por sí mismo y prefirió la oferta del Ajax, club que cerró la operación de cesión en condiciones favorables, lo que permitió al Barcelona ahorrar una parte reducida de su salario. El objetivo era sacar el máximo provecho posible de la situación y garantizar que el portero alemán desempeñara un papel central y recuperara su mejor nivel.

La directiva del club catalán cree que Ter Stegen —si mantiene su estado físico— es un portero de talla mundial, y es casi seguro que atraerá grandes ofertas a partir del próximo verano.

Según el diario, la directiva del Barcelona sabe bien que varios clubes de la Premier League siguen la evolución de su nivel, por lo que no se espera que haya dificultad en venderlo después del 30 de junio, ya que un movimiento así supondría un gran ahorro en la partida salarial. Además, el club considera que existe la posibilidad de obtener una contraprestación económica sustanciosa por su traspaso.

Los dos entrenadores que mostraron una gran confianza en él han desempeñado un papel central en este camino: "Mitchel" buscó incorporarlo primero al Girona y luego al Ajax, apostando por él pese a haber sufrido una serie de lesiones difíciles.

Y ahora, Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, deposita toda su confianza en él para que sea el portero de la selección alemana durante el actual parón internacional. Así pues, las perspectivas de su futuro —y la probabilidad de que se convierta en una operación destacada y rentable en el próximo mercado de fichajes de verano— dependerán fundamentalmente de su rendimiento sobre el terreno de juego.

Ha quedado del todo claro en los pasillos del Barcelona que la trayectoria de Ter Stegen como portero en las filas del "blaugrana" ha llegado a su fin. Por ello, el club se ha movido para incorporar al portero Livaković como opción alternativa en los planes de futuro, garantizando así la cobertura de la portería junto a Joan García.

El plan para la próxima temporada consiste en confiar en estos dos porteros una vez que finalice el contrato de Szczęsny y se marche del club, ya que Ter Stegen solo regresaría para completar los trámites de su salida definitiva.

Las actuaciones de Ter Stegen con el Ajax muestran que, en general, son convincentes, y queda por ver cómo será su rendimiento con la selección alemana. Por el momento, Klopp muestra un compromiso total con su apoyo, ya que considera que es el mejor portero disponible actualmente; una postura que lo situará bajo los focos durante un año decisivo en su carrera profesional. El FC Barcelona sigue de cerca esta convocatoria, que podría tener un enorme impacto en el futuro.

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