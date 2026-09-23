Klopp: Conozco a los jugadores de la Países Bajos mejor que Xavi

La selección de Alemania se prepara para el inicio de una nueva etapa bajo el mando del veterano Jürgen Klopp, quien disputará su primer partido ante los Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA mañana jueves, 87 días después de la eliminación en la Copa del Mundo.

Klopp mostró un gran entusiasmo durante sus primeros días con la selección y señaló endeclaraciones a la prensa antes de viajar a Ámsterdam: «Todos los jugadores tienen ganas, por lo que sentimos que arrancamos con fuerza».

Sobre el duelo ante los Países Bajos, el exentrenador del Liverpool declaró: «En Ámsterdam no he oído hablar de muchos partidos amistosos (entre los Países Bajos y Alemania). Así que la cosa empieza directamente».

Lee también

Ofensiva catalana contra el Balón de Oro: gracias, el Barcelona no lo quiere

Cañizares: ¡los delanteros del Real Madrid se mueven sin balón de forma horrible!

Klopp rechazó considerar la dificultad de la prueba inaugural como un problema y afirmó: «No sé contra quién habría preferido jugar. (Los Países Bajos) son un rival muy fuerte, con un entrenador nuevo (Xavi Hernández)».

Y añadió entre risas: «Conozco a jugadores de los Países Bajos personalmente mejor de lo que los conoce Xavi. ¿Es eso una ventaja? No lo sé. Pero en cualquier caso es un hecho».

Klopp se centra en su inicio con Alemania en construir una nueva personalidad para la selección, insistiendo en disfrutar de la presión. Al respecto dijo: «La primera lección de nuestro futuro común: aprender a disfrutar bajo presión. Cuando hay presión, sabes que el momento es realmente importante. Entonces resulta más fácil concentrarse por completo».

Durante solo dos sesiones de entrenamiento antes del partido, Klopp comenzó a perfilar los rasgos de su estilo, mientras que el capitán Joshua Kimmich dijo: «Sabemos que venimos de una situación que no es fácil. Con un entrenador nuevo siempre hay cierto entusiasmo inicial. Lo importante para nosotros es recuperar nuestro ADN y nuestra identidad».

«Un papel central»

Klopp tiene la intención de otorgar a Kimmich un papel central en el mediocampo, y explicó: «El equipo necesita estabilidad, necesita un eje. Si el eje es estable, podemos ser un poco locos en las bandas y mezclar a muchos jóvenes. Entonces la cosa funciona».

También aseguró que la selección mantendrá al principio cierta estabilidad, al decir: «Seguimos apegados relativamente con fuerza a lo que había en la Copa del Mundo, un equipo compenetrado cuyos jugadores se conocen entre sí».

El técnico alemán concede una importancia especial a la estabilidad defensiva, al señalar: «Mantengo mi opinión: la calidad futbolística aparece cuando el equipo tiene estabilidad en el comportamiento defensivo. Eso es el trampolín, esa es la red de seguridad que necesitas. Si piensas solo en el ataque, la defensa siempre te matará».

Klopp se comprometió a asumir la responsabilidad, al decir: «Me meto en el fuego por los jugadores. Si los jugadores lo dan todo, yo soy el responsable de las derrotas… sin sis ni peros».

Podéis debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de «Kooora».