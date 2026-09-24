Kimmich supera a Kroos en la historia de Alemania

Joshua Kimmich disputa este jueves por la noche su partido internacional número 115 con la selección de Alemania, ante los Países Bajos en el arranque del duelo de gigantes en la Liga de Naciones de la UEFA, con lo que la estrella del Bayern Múnich logra un nuevo hito histórico.

Con esta participación, Kimmich supera a su compatriota Toni Kroos, que suma 114 partidos internacionales, y queda en solitario en el séptimo puesto de la lista de jugadores con más partidos con la selección alemana.

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Kimmich, de 31 años, sigue reforzando su lugar entre los jugadores de Alemania con más participaciones a nivel internacional, después de haber disputado sus primeros partidos con la selección en mayo de 2016.

Desde entonces se ha convertido en uno de los elementos más destacados del equipo, y porta el brazalete de capitán desde septiembre de 2024.

La participación número 115 de Kimmich llega en el inicio de la etapa de Jürgen Klopp con la selección alemana, ya que el nuevo entrenador cuenta con él en el centro del campo durante el enfrentamiento ante los Países Bajos, dentro de su plan para renovar el equipo tras el Mundial 2026.

Al alcanzar los 115 partidos, Kimmich se sitúa por detrás de Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Thomas Müller, Lukas Podolski, Manuel Neuer y Bastian Schweinsteiger en la lista de los jugadores con mayor número de partidos con Alemania.











