Kevin De Bruyne tiene de inmediato una opinión muy clara sobre Van Bommel: «Ya sé...»

Kevin De Bruyne está contento con Mark van Bommel como seleccionador, según ha dicho el centrocampista del Napoli en el acto de prensa de este martes por la tarde.

Van Bommel fue presentado por los Diablos Rojos tras el Mundial como sustituto del saliente Rudi García. El neerlandés se pone esta semana por primera vez al frente del grupo.

Al De Bruyne, de 35 años, le preguntaron en la rueda de prensa de este martes por la primera impresión que le ha dejado Van Bommel. «Un neerlandés típico», respondió De Bruyne.

«No lo conocía demasiado bien, porque no sigo mucho la liga belga (Van Bommel era entrenador del Royal Antwerp FC, n. de la r.). Pero ahora que he hablado con él unas cuantas veces, me parece el neerlandés típico», comenzó De Bruyne.

Lo que quería decir con ello el exsuperestrella del Manchester City quedó claro de inmediato a continuación. «Es claro y directo en el trato. Después de un entrenamiento ya sé cómo quiere jugar.»

De Bruyne, de 35 años, ya ha disputado 124 partidos internacionales con la selección de Bélgica y por ahora no piensa en retirarse. «Me siento bien física y mentalmente. Estoy aquí para jugar.»