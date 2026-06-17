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Wales v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Kerosh pasa a la historia del Mundial con una cifra excepcional

C. Queiroz
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El entrenador portugués participa por quinta vez consecutiva

El veterano seleccionador portugués Carlos Queiroz ha igualado el récord de cinco Copas del Mundo consecutivas.

El técnico, de 73 años, debutará al frente de Ghana este jueves ante Panamá en el Mundial 2026.

Su trayectoria comenzó en 2010 con Portugal y continuó con Irán en 2014, 2018 y 2022.

Con este debut en 2026, Queiroz iguala el récord del serbio Bora Milutinović, quien dirigió a cinco selecciones distintas en cinco Mundiales consecutivos entre 1986 y 2002.

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El asistente de Queiroz, en una entrevista con Koora: «Los porteros de Ghana son los mejores del mundo... y cinco claves para frenar a Harry Kane».

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Aun así, está a un paso del récord absoluto de participaciones de un seleccionador, en poder de Carlos Alberto Parreira.

El récord lo tiene el brasileño Carlos Alberto Parreira, con seis participaciones.

Hace unos meses, su nombre ni siquiera aparecía entre los candidatos para el Mundial, después de quedar fuera del foco tras su paso por Omán.

Sin embargo, en abril la Federación de Ghana lo contrató tras destituir a Otto Addo por resultados decepcionantes en amistosos, reviviendo así su carrera en la máxima escena del fútbol.

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