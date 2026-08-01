Kenneth Taylor responde a toda velocidad tras su pelea con Gennaro Gattuso

Kenneth Taylor respondió con mucha rapidez a Gennaro Gattuso tras el rifirrafe previo en el campo de entrenamiento esta semana. En el amistoso del Lazio contra el Avellino, el neerlandés marcó un gol en la victoria por 6-3.

En unas imágenes de Radio Laziale se pudo ver el jueves cómo un Gattuso furioso expulsaba a Taylor del entrenamiento. El motivo de la ‘pelea’ era desconocido, pero entretanto parece que ambos ya lo han solucionado.

«Las emociones se desbordaron por un momento, pero solo fue una tormenta en un vaso de agua», reaccionó ya el agente Guido Albers ante De Telegraaf. Además, explicó que Gattuso valora precisamente el carácter de Taylor y su dura reacción sobre el campo.

El sábado, Taylor entró en la segunda parte del amistoso contra el Avellino y fue de inmediato responsable del broche final: 6-3. El neerlandés aprovechó un error en la defensa del rival y definió con pulcritud.

De este modo, cierra de la mejor manera posible un camino agitado, aunque en Italia todavía no están convencidos de que el futuro de Taylor esté en el Lazio. De hecho, también estaría en el punto de mira de clubes de la Premier League.

El Lazio fichó a Taylor en enero procedente del Ajax por cerca de 17 millones de euros. En su primer medio año en Italia disputó 21 partidos, en los que marcó 3 goles y dio 2 asistencias. Taylor tiene contrato en Roma hasta mediados de 2030.