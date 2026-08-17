Kenneth Pérez se ha pronunciado en Dit was het Weekend sobre el comportamiento de Leeroy Echteld en la banda durante el duelo entre el FC Utrecht y el AZ (1-4). Al analista no le gustó nada la actitud del entrenador del conjunto de Alkmaar.

El sábado por la noche, Utrecht y AZ se enfrentaron en De Galgenwaard. El empate se mantuvo durante mucho tiempo, hasta que Peer Koopmeiners metió directamente un córner en la portería en el tiempo de descuento de la primera parte: 1-0.

Tras el descanso, todo fue muy rápido. Con los goles de Weslley Patati y Mexx Meerdink, el AZ ya mandaba por 0-3 a los 49 minutos. Finalmente, Utrecht recortó distancias por medio de Artem Stepanov, pero Ayoub Oufkir acabó con cualquier esperanza: 1-4.

AZ recibió elogios de Pérez, pero el analista danés de ESPN no disfrutó precisamente de Echteld. «Todo ese teatro en la banda me molesta de verdad», arranca.

«La semana pasada oímos que la KNVB iba a actuar con más dureza ante las quejas de los entrenadores... Esto, sencillamente, no puede pasar», continúa el exjugador de, entre otros, AZ y Ajax.

«Además, como cuarto árbitro tampoco tiene ninguna gracia que se te acerque constantemente un tipo así, desquiciado.» Al final, Echteld vio una tarjeta amarilla, pero para Pérez eso no fue suficiente. «¿Qué más le da? ¡Sácale roja directamente! ¡Fuera! ¡Que pare ya!»

En el gol de Koopmeiners, Echteld agarró al entrenador de las jugadas a balón parado, tras lo cual el dúo celebró con efusividad. Tampoco eso pudo soportarlo Pérez. «Esa celebración con el entrenador de las jugadas a balón parado... Venga ya. Compórtate con normalidad. Esto fue realmente demasiado teatro», concluye.