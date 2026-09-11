Kehrer: «Sin duda estoy abierto a eso en el Ajax»

Thilo Kehrer firmó un contrato con el Ajax el Día del Cierre de Mercado. «Era la primera vez para mí. Muy emocionante, fue diferente. Estoy feliz de estar aquí», desvela este viernes el central alemán en una conversación con ESPN.

Kehrer escuchó por primera vez sobre el interés del Ajax un día antes. «Todo fue muy rápido: conversaciones con Jordi (Cruijff, red.), con el entrenador. Después los clubes lo cerraron. Al día siguiente ya estaba de camino.»

El fichaje del verano recibió pronto un mensaje de su compatriota Marc-André ter Stegen, que está cedido por el FC Barcelona. «No tuve que preguntar mucho. Ya conocía muy bien al Ajax. He jugado en el Schalke, no muy lejos de aquí. Todo estaba ya muy claro.»

Kehrer reflexionó bien sobre su paso al Ajax. La ambición del club fue finalmente lo que decantó la balanza. «Lo más importante para mí es ser competitivo y jugar por títulos, tener la ambición de ganar trofeos y partidos. Eso es posible aquí. La base está ahí, ahora tenemos que hacer que funcione.»

Kehrer, procedente del AS Monaco, quedó rápidamente impresionado por su nuevo entorno de trabajo. «La magnitud, el estadio, la atmósfera y el fútbol puro. El club tiene su propio ADN.»

Kehrer firmó en Ámsterdam hasta mediados de 2027. Si después también seguirá activo en el Ajax, todavía no está claro. «Aún no lo sé. Veremos cómo va la temporada, pero desde luego estoy abierto a ello. Quedan muchos partidos hasta el próximo año. Ya veremos.»

Lo que se lo puso más fácil a Kehrer es que ya conoce a Caio Henrique y Simon Adringa de su etapa en Mónaco. «Lo hace más fácil cuando tienes conocidos. Te ayudan a integrarte. Ya tienes una conexión. Fue bonito volver a verles. Conozco a Marc ter Stegen y a Julian Brandt de cuando jugué contra ellos en la Bundesliga y de la selección alemana.»