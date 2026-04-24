Karim El Ahmadi elogia al «diamante» de la Eredivisie: «Compáralo con Hadj Moussa»

Esmir Bajraktarevic brilló el jueves ante el PEC Zwolle: el extremo de 21 años marcó dos goles y dio dos asistencias, lo que le valió elogios en el programa «Voetbalpraat» de ESPN.

Jan Joost van Gangelen abre el debate sobre el talento del jugador del Eindhoven y se pregunta en voz alta cuál es el techo del “hombre del partido”. «¿Es este, de hecho, otro diamante que puede pulirse hasta brillar aún más?», afirma Van Gangelen.

Arnold Bruggink, exjugador del PSV, se muestra entusiasmado con el bosnio y aplaude que Peter Bosz le dé minutos: «Es un buen jugador; este año compite con Dennis Man por esa banda».

«Pero es bueno que ahora jueguen para coger ritmo y hacer un buen Mundial. Bosz lo ve así: ¿cómo consigo que todos estén en su mejor nivel?», concluye Bruggink.

Karim El Ahmadi también lo elogia y lo compara con otros extremos de la VriendenLoterij Eredivisie. «Es un ejemplo para todos los extremos: centrar puede ser muy sencillo, como hacen Perisic o Bajraktarevic», comenta el excentrocampista, y Bruggink añade: «A Ueda le encantaría recibir esos centros».

Luego menciona a Anis Hadj Moussa, del Feyenoord, y añade: «Compáralo con Hadj Moussa, que no para de regatear y girarse. Los extremos deberían tomar nota: centros más rápidos».

Sin embargo, Kees Luijckx, el otro invitado, señala un aspecto a mejorar en el extremo bosnio: «Le cuesta el uno contra uno. Hoy lo he visto frente a Floranus y no parece buscarlo. Me pregunto si tiene esa aceleración», afirma.

El Ahmadi está de acuerdo y considera que Hadj Moussa tiene ahí una ventaja: «En el gol que marcó se desmarcó un poco, pero no tiene una jugada como la de Hadj Moussa», concluye el analista.