Lautaro Martínez confirmó que Lionel Messi juega su último Mundial y que todo el equipo se esfuerza por él.

El martes avanzó a cuartos del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto, remontando un 0-2 en el 79’.

Messi dio la asistencia en el primer gol y marcó el segundo, antes de que Lautaro asistiera en el tanto de la victoria, obra de Enzo Fernández.

Tras el partido, Lautaro declaró: «Messi es increíble; ya le dije en el campo que se lo merecía».

El ariete del Inter añadió: «Se lo merece por lo que es, por lo que aporta, porque es su último Mundial y porque es nuestro capitán. Siempre intentamos apoyarlo y dar lo mejor de nosotros».

En cuartos de final, Argentina se medirá al ganador del duelo entre Suiza y Colombia, último partido de octavos.