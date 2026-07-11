Jürgen Klopp llega a un acuerdo y regresa definitivamente como entrenador

Jürgen Klopp es el nuevo seleccionador de Alemania, según confirmaron Fabrizio Romano y Florian Plettenberg el sábado. Ha firmado un contrato a largo plazo con la Federación Alemana de

Fútbol y deja su cargo en Red Bull, donde era director de fútbol.

Los detalles de su salida de Red Bull aún se negocian, pero su llegada a la selección es un hecho.

Firma con la DFB hasta mediados de 2030, por lo que dirigirá a la selección en la Euro 2028 y el Mundial de España, Portugal y Marruecos.

Anteriormente dirigió al FSV Mainz 05, el Borussia Dortmund y el Liverpool, con el que conquistó la Premier League y la Liga de Campeones.

Sustituye a Julian Nagelsmann, quien renunció tras un Mundial decepcionante en el que Alemania quedó eliminada en la fase de grupos tras empatar 1-1 y perder en penaltis contra Paraguay.