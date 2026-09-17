Jürgen Klopp carga: «Es muy lamentable que te ganes el dinero con eso»

Jürgen Klopp anunció el jueves por la tarde su primera convocatoria como seleccionador de Alemania. Tenía preparadas algunas sorpresas, aunque esas sorpresas ya no eran realmente sorpresas.

Klopp convocó, entre otros, a Marc ter Stegen para los duelos de la Nations League. Después, el portero regresará al Ajax y otros guardametas tendrán la oportunidad de demostrar su valía ante el seleccionador.

La mayor sorpresa en la convocatoria de Klopp fue Felix Keidel, del SV Elversberg. El lateral derecho, que apenas ha disputado cuatro partidos en la máxima categoría de Alemania, debuta en una convocatoria de Alemania.

Aun así, esa citación tampoco llegó completamente de la nada, ya que BILD y Kicker ya informaron el miércoles de que Keidel iba a ser convocado por Klopp.

El exentrenador, entre otros, de Borussia Dortmund y Liverpool no entiende en absoluto los motivos para filtrar su convocatoria a los medios. “Es realmente lamentable ganar dinero filtrando una lista de jugadores que va a ser convocada”.

“Hablé con Keidel sobre el hecho de que la información ya se había filtrado y sobre cómo habían sido para él las últimas 17 horas. Porque eso es bastante extraño. Por cierto, no me importa que se haya filtrado. Simplemente me parece triste. Pero bueno”, concluyó durante su comparecencia ante la prensa.

Klopp debutará el 24 de septiembre como seleccionador, cuando Alemania se enfrente a la selección de los Países Bajos. El rival de la Oranje también se medirá más adelante en la Nations League a Grecia y Serbia.