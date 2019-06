Juan Torres Servin se despidió de Antigua

El DT salió campeón del Clausura 2019 con los Coloniales.

Juan Antonio Torres Servin, ex director técnico de Antigua, publicó un mensaje de despedida y agradeció a la directiva, jugadores y aficionados de los Coloniales por el apoyo y la confianza durante reciente etapa en el banquillo del club.

"Por este medio quiero comunicarles que, por situaciones familiares no seguiré como director técnico de Antigua GFC. Por ello quiero agradecer a la junta directiva y a la familia García por la confianza y el apoyo que me brindaron. A los jugadores gracias por su entrega y compromiso en cada entrenamiento y en cada partido. Me llevo muchos aprendizajes de un grupo que más allá de ser futbolistas son excelentes seres humanos", dijo el DT.

"A la afición gracias por el apoyo y por haberme hecho sentir como en casa. Gracias a todas las personas con las que tuve el placer de coincidir en esta inolvidable experiencia. Mi cariño y mi agradecimiento estarán por siempre, gracias Antigua", concluyó Torres Servin, que deja el club tras consagrarse campeón del Clausura 2019.