Juan Fernando Quintero, el nuevo 10 de River

Tras la salida del Pity Martínez, quedó un hueco difícil de llenar en la cancha y en el número de su camiseta. La responsabilidad, para el colombiano.

Gonzalo Martínez tuvo un 2018 que lo llevó de forma meteórica a la galería de ídolos de River , sobre todo con la histórica corrida en el final del duelo ante Boca en Madrid, para señalar el 3-1 y asegurar el título. Luego de la consagración, anunció que dejaría el club a fin de año y continuará su carrera en Atlanta United .

Sin dudas, es una baja sensible que Marcelo Gallardo deberá suplir y, como si fuera poco, dejó vacante la camiseta número 10 que vistió a la altura de nombres como los del Beto Alonso, Ariel Ortega o el propio Muñeco.

Dentro del plantel, el futbolista con más posibilidades de vestir el simbólico dorsal es quien finalmente asumirá esa responsabilidad: Juan Fernando Quintero . "La 10 la va a usar Quintero. Me dijeron que ahora se pueden cambiar los números, cosa que antes no podía. Y yo le pregunté a Juanfer si le gustaría usar ese número y me dijo 'perfecto, me queda bien' así que se la vamos a dar", confirmó Gallardo tras la victoria sobre Godoy Cruz en Mendoza.

Tal como describió el DT de River, el reglamento de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) prohíbe modificar durante el desarrollo de la temporada el número asignado a un jugador, por lo que se esperaba que durante el primer semestre la 10 del Millonario no la pudiera usar ningún jugador. "Los equipos obligatoriamente deberán utilizar uniformes con números que no podrán ser modificados durante el torneo, en la camiseta y en el pantalón, con colores contrastantes al de la camiseta y pantalones. No se permitirá utilizar uniforme sin numeración de los jugadores en la espalda y en los pantalones", explica el artículo 26 del reglamento de Primera División.

Sin embargo, ante esta situación, y frente al pedido de River -y de varios clubes- , los abogados de la SAF autorizaron la modificación de los dorsales de las camisetas a mitad de temporada . Por lo tanto, Juanfer podrá salir a la cancha con la 10 en la espalda tanto en la Copa Libertadores como en la Superliga.