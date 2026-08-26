¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Johan DerksenTalpa
Sam Vreeswijk

Traducido por

Johan Derksen ya no puede más: «¡Son asesinos potenciales!»

Eredivisie
Cambuur vs Feyenoord
Cambuur
Feyenoord

Johan Derksen no está nada satisfecho con la actuación de Robert Eenhoorn, director general del Feyenoord, tras el partido fuera de casa ante el SC Cambuur. Aficionados del Feyenoord lanzaron fuegos artificiales durante ese duelo del domingo en la grada visitante, lo que provocó que varias personas de la grada local resultaran heridas. Como consecuencia, el partido quedó interrumpido durante mucho tiempo.

Tras el encuentro, Eenhoorn dijo en ESPN entre otras cosas: «Lamentable, para empezar. Sobre todo me parece terrible por varios aficionados del Cambuur que han resultado heridos. Espero que esas personas estén bien».

«Si se identifica a personas (los autores, red.), recibirán una prohibición de acceso al estadio. Ahora mismo no se puede hacer mucho más, pero me parece evidente que esto no lo queremos ver en absoluto. Espero que la gente que ha hecho esto sienta un poco de vergüenza».

Derksen vuelve a referirse este miércoles por la noche en Vandaag Inside a las palabras de Eenhoorn. «Ese director se ha comportado de una manera muy cobarde. Ha protegido un poco a esos autores, porque todos les tienen un poco de miedo. Pero yo creo que el Feyenoord es responsable de sus propios aficionados».

«¿No ha llegado el momento de decirle a esa gentuza: ya no volvéis a entrar? ¡Son asesinos potenciales! Y si luego ves una reacción así de su parte... Es completamente escandaloso. Todo está premeditado. Lo meten todo de contrabando, llevan pasamontañas, banderas para esconderse debajo, y luego llegas con un gran espectáculo. Entonces pienso: ¿cómo se le puede hacer esto a los clubes?»

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Den Haag crest
Den Haag
HAA
Eredivisie
Cambuur crest
Cambuur
CAM
FC Twente crest
FC Twente
TWE

Valentijn Driessen, también presente en la mesa, está de acuerdo con Derksen. «¿Como director no tienes que atreverte entonces a intervenir con total contundencia? Y luego esos jugadores todavía se ponen a saludar, y ese entrenador se pone a saludar. Es realmente ridículo. Pero yo simplemente estoy a favor de prohibir los desplazamientos de todas las aficiones», afirmó el periodista.

Derksen responde: «Hay todos los motivos para prohibirlo. Y luego puedes decir que dentro de un tiempo lo volveremos a intentar, pero eso solo es temporal, y después vuelves a tener la misma miseria. O tenemos que imponer castigos demenciales, como en Inglaterra».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google