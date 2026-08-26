Johan Derksen no está nada satisfecho con la actuación de Robert Eenhoorn, director general del Feyenoord, tras el partido fuera de casa ante el SC Cambuur. Aficionados del Feyenoord lanzaron fuegos artificiales durante ese duelo del domingo en la grada visitante, lo que provocó que varias personas de la grada local resultaran heridas. Como consecuencia, el partido quedó interrumpido durante mucho tiempo.

Tras el encuentro, Eenhoorn dijo en ESPN entre otras cosas: «Lamentable, para empezar. Sobre todo me parece terrible por varios aficionados del Cambuur que han resultado heridos. Espero que esas personas estén bien».

«Si se identifica a personas (los autores, red.), recibirán una prohibición de acceso al estadio. Ahora mismo no se puede hacer mucho más, pero me parece evidente que esto no lo queremos ver en absoluto. Espero que la gente que ha hecho esto sienta un poco de vergüenza».

Derksen vuelve a referirse este miércoles por la noche en Vandaag Inside a las palabras de Eenhoorn. «Ese director se ha comportado de una manera muy cobarde. Ha protegido un poco a esos autores, porque todos les tienen un poco de miedo. Pero yo creo que el Feyenoord es responsable de sus propios aficionados».

«¿No ha llegado el momento de decirle a esa gentuza: ya no volvéis a entrar? ¡Son asesinos potenciales! Y si luego ves una reacción así de su parte... Es completamente escandaloso. Todo está premeditado. Lo meten todo de contrabando, llevan pasamontañas, banderas para esconderse debajo, y luego llegas con un gran espectáculo. Entonces pienso: ¿cómo se le puede hacer esto a los clubes?»

Valentijn Driessen, también presente en la mesa, está de acuerdo con Derksen. «¿Como director no tienes que atreverte entonces a intervenir con total contundencia? Y luego esos jugadores todavía se ponen a saludar, y ese entrenador se pone a saludar. Es realmente ridículo. Pero yo simplemente estoy a favor de prohibir los desplazamientos de todas las aficiones», afirmó el periodista.

Derksen responde: «Hay todos los motivos para prohibirlo. Y luego puedes decir que dentro de un tiempo lo volveremos a intentar, pero eso solo es temporal, y después vuelves a tener la misma miseria. O tenemos que imponer castigos demenciales, como en Inglaterra».