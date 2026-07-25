Joey Veerman: «G-Star me mintió sobre un anuncio a página completa»

Joey Veerman ha repasado en una conversación con De Telegraaf el anuncio de G-Star que agitó los ánimos el mes pasado. Según él, no le importa en absoluto lo que la gente piense al respecto.

Veerman no fue convocado por el entonces seleccionador Ronald Koeman para el último Mundial. Según el técnico, el carácter de Veerman era “diferente”.

El centrocampista del PSV apareció un día antes del primer partido de Países Bajos en el Mundial contra Japón (2-2) en un anuncio a página completa de G-Star con el lema “Jeans with character”.

Según Veerman, hay un malentendido en torno a ese lema. “Es simplemente el eslogan de G-Star. Fue un gran malentendido, aunque sí recibí reacciones divertidas por ello”.

Según el jugador de Volendam, el anuncio se publicó online en un día distinto al acordado. “Me dijeron que se publicaría tres días después del partido contra Japón, y no un día antes”.

“Lo hicieron de forma muy inteligente. La gente podía interpretarlo como una pulla, pero me pareció una buena broma. Además, no me importa nada lo que la gente piense de ello”.