Joey Veerman arremete contra Ronald Koeman con un anuncio a toda página

Joey Veerman ha lanzado una pulla al seleccionador Ronald Koeman un día antes del primer partido de la selección holandesa en el Mundial de 2026. El centrocampista del PSV lo hizo en un anuncio de la marca de ropa G-STAR.

Este sábado aparece en un anuncio a página completa en De Telegraaf con el lema «denim with true character».

De Telegraaf

La frase alude al “verdadero carácter” del jugador. Veerman, con 16 partidos como internacional, posa sobre un dique con un balón naranja a sus pies.

Se desconoce cuánto cobró por la campaña, pero muchos lo ven como una declaración personal.

El mes pasado ya dejó claro que está harto de la actitud de Koeman: «Si cada vez vienes con esas ruedas de prensa y dices que mi carácter no es bueno...»

«Llega un momento en que ya estás un poco harto de eso. Es su elección a quién convoca, pero entonces que diga que toma otras decisiones y no que mi carácter no es bueno», afirmó el polémico jugador de Volendam.

Este domingo, la selección holandesa debutará en el Mundial ante Japón.