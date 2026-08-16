Go Ahead Eagles va con todo a por Jochem Ritmeester van de Kamp, según informa Voetbal International este domingo por la tarde. Según VI, el traspaso podría cerrarse rápidamente.

Ritmeester van de Kamp tiene actualmente contrato con Almere City, que la pasada temporada lo cedió a Telstar. El centrocampista quiere regresar a la Eredivisie, como ya dijo antes del verano en el pódcast de fútbol VERSUZ.

El centrocampista, que todavía tiene contrato hasta mediados de 2027 en Almere, está valorado actualmente en un millón y medio de euros, según Transfermarkt.

Aún no se sabe cuánto dinero ofrecerá por Ritmeester van de Kamp el club de Deventer. VI también informa de que Sparta sigue de cerca la situación.

Ritmeester van de Kamp encabeza la lista de preferencias en De Adelaarshorst. Joseph Oosting está muy encantado con el jugador, que la pasada temporada marcó siete goles con el Telstar en la Eredivisie.

Go Ahead Eagles ve en Ritmeester van de Kamp al sustituto ideal de Calvin Twigt, que está a punto de marcharse al Willem II.