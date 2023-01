João Félix, debut, expulsión y mofa: "Qué desperdicio de dinero"

El portugués no volverá a jugar hasta el 11 de febrero tras su absurda entrada a un jugador del Fulham

El debut de Joao Félix con el Chelsea fue una auténtica pesadilla. El luso debutó en Craven Cottage ante el Fulham y comenzó con derrota su andadura en la Premier League. En el primer tiempo dejó varios destellos de clase y llegó a rematar hasta cuatro veces, pero su buena actuación quedó empañada por una entrada sin sentido del portugués a un jugador local. En el minuto 58 de partido, el árbitro David Coote consultó el VAR y tras ver la entrada de Joao, decidió mandarle a la caseta con roja directa. Con motivo de esa expulsión, el jugador cedido por el Atlético de Madrid se perderá los próximos tres partidos del Chelsea. Es decir, que Joao será baja ante Crystal Palace, Liverpool y Fulham. Es decir, que Joao no volverá a jugar con los "blues" hasta el 11 de febrero. Un debut muy amargo.

Los hinchas del Fulham cantaron "qué desperdicio de dinero"

Joao Félix abandonó el terreno de juego cariacontecido y con la cabeza baja, después de un debut que no pudo tener peor desenlace para sus intereses. Los hinchas del Fulham, que mantienen una fuerte rivalidad con el Chelsea, despidieron a Joao con cánticos desde la grada, que decían así: "What a waste of money. ("Qué desperdicio de dinero"), mofándose del fichaje del Chelsea y de la capacidad del rival para gastarse dinero en fichajes que no acaban de darle al equipo los resultados que necesita. Al término del partido, después de la tercera derrota consecutiva del Chelsea, el técnico Graham Potter defendió a Félix, dijo que había tenido una buena actuación y que su entrada no había tenido mala intención. El caso es que la situación del Chelsea empieza a ser desesperada, porque ha vuelto a perder, lleva ya 7 derrotas en Premier y ocupa la décima plaza de la clasificación, muy lejos de los puestos que dan acceso a competición europea.

La prensa inglesa destaca la roja para Joao Félix

En la prensa inglesa se hacen eco del debut con roja de Joao Félix. En el 'Standard' titulan "Joao se contagia de la locura del Chelsea", en referencia a su expulsión. En 'The Sun' explican la expulsión con un titular que hace un juego de palabras 'Wow Félix", alegando que su entrada no tuvo sentido. Y el 'Daily Mail' se hace eco de la roja a Joao y calcula el coste económico de la roja a Félix en unos 2,4 millones de euros, ya que según sus informaciones, cada partido de Joao Félix con el equipo londinense estaría valorado en 804.706 euros.