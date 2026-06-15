Jiménez: «Arabia Saudí es un rival difícil, pero nosotros somos Uruguay»

José Jiménez, defensa de Uruguay, afirmó que el fútbol saudí ha mejorado mucho y que la selección saudí será un rival difícil en el partido de mañana martes en el Hard Rock Stadium de Miami, debut de ambos en el Grupo 8 del Mundial 2026.

En la rueda de prensa previa, afirmó: «La selección saudí será un rival difícil, pues su liga ha evolucionado y los jugadores han mejorado mucho».

Y añadió: «Pero nosotros somos Uruguay, vestimos esta camiseta y sabemos muy bien lo que tenemos que hacer», en una clara referencia a la confianza de la Celeste en sus capacidades, a pesar del respeto que le tiene al rival.

Sobre sus expectativas, el jugador respondió: «Todos los partidos son difíciles, así que espero un encuentro muy reñido, sobre todo porque es el primero y todas las selecciones quieren los tres puntos», y subrayó: «Jugaremos con lo mejor que tenemos; será un partido que se decidirá por detalles, y debemos afrontarlo con toda nuestra energía, entendiéndolo con el corazón, pero con la cabeza fría».

El defensa uruguayo añadió que la concentración de su selección está totalmente centrada en el partido contra Arabia Saudí: «Solo pensamos en este encuentro, no en los de Cabo Verde ni España». Sobre su estado físico, comentó: «Me siento en buena forma física, por fin me he recuperado de una lesión en el tobillo, ahora estoy bien y espero las instrucciones del entrenador».

Sobre los jóvenes, añadió: «Se han incorporado muchos en los últimos tiempos y hemos crecido juntos; el equipo tiene la capacidad para afrontar las dificultades del torneo». Respecto al clima, indicó: «Nos adaptaremos al calor, que afecta a todos. Nos hidrataremos bien y daremos todo para manejar el partido de la mejor forma».